După patru ani de anchetă şi încă cinci de proces, ciprioţii bătăuşi au scăpat de condamnare, dar au de plătit victimei 100.000 euro

O altercaţie banală, derulată în zori de zi, la ieşirea dintr-un club din zona Palas Mall, s-a transformat într-o epopee ce, la un moment dat, părea fără sfârşit. Un grup de ciprioţi s-au luat la harţă cu unul de germani, după înjurături reciproce în limba română, s-a trecut la violenţe fizice.

La bătaie au participat doar trei dintre persoanele aflate de faţă. Doi insulari şi neamţul. Unul dintre ei, Angelos P., a fost mai brutal, expediindu-l la sol pe Jan P., cetăţeanul german. Acesta a căzut, lovindu-se cu capul de asfalt. A fost momentul final al conflictului, agenţii de pază de la club şi taximetriştii ce se aflau în zonă au intervenit, au sunat la 112, Jan a ajuns la spital şi a avut nevoie de 45 zile deîngrijiri medicale. Tot nu s-a vindecat, a rămas infirm pe viaţă, fiind diagnosticat cu anosmie (pierderea totală a simţului mirosului). Ca atare, a făcut plângere penală împotriva ciprioţilor.

Ancheta a fost greoaie, ambele părţi implicate în dosar părăsiseră Iaşul, a fost nevoie de translatori autorizaţi, de audierea martorilor, aşa că rechizitoriul a ajuns în instanţă abia pe 28 iunie 2019. Au fost 46 termene de judecată, magistraţii întâmpinând aceleaşi dificultăţi ca şi achetatorii. A trecut timpul, faptele s-au prescris, astfel încât, prin hotărârea de vinerea trecută, s-a dispus încetarea procesului penal. Asta a fost vestea bună pentru cei doi inculpaţi. Cea rea e că au de plătit victimei suma de 100.000 euro drept daune morale.

Deşi inculpaţii susţinuseră tot timpul că a fost vorba doar de nişte îmbrânceli, medicul legist i-a contrazis: „o acţiune de îmbrâncire, neurmată de căderea persoanei vătămate, nu este aptă să producă o contuzie a bulbului olfactiv şi nici pierderea totală a simţului olfactiv”. Pentru această suferinţă, neamţul trebuie să fie despăgubit cu suma menţionată. Claudiu CONSTANTIN