Echipamente de milioane de lei pentru lupta împotriva infecțiilor în maternitățile Iașului

Iașul intră într-o nouă eră a sănătății materne și infantile. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” va fi dotat cu echipamente moderne și materiale de ultimă generație, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale, adică acele boli contractate în spitale, care pot pune viața pacienților în pericol.

Totul este posibil datorită Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Componenta 12 – Sănătate, care finanțează integral acest proiect, cu o valoare totală de peste 6,3 milioane lei, din care peste 5,3 milioane sunt eligibile din PNRR. Bugetul va acoperi tot ce înseamnă echipamente de top, precum și servicii de informare, publicitate și audit, toate menite să asigure transparența și buna implementare a proiectului.

Un proiect întârziat, dar necesar

Proiectul se concentrează pe siguranța maternă și neonatală, reducând dramatic riscul de infecții în rândul femeilor însărcinate și al nou-născuților. Astfel, fiecare mamă care va veni la Spitalul „Elena Doamna” va beneficia de echipamente de ultimă generație, personal medical instruit și mediu curat, sigur și monitorizat.

Consiliul Județean Iași, în calitate de lider de proiect, va coordona toate etapele: de la depunerea cererilor de transfer către Ministerul Sănătății, la managementul proiectului, achiziții și audit. Spitalul „Elena Doamna” se ocupă direct de achiziția și instalarea echipamentelor, asigurând astfel că totul funcționează la cele mai înalte standarde.

Valoarea totală a proiectului este de 6,39 milioane lei, din care Echipamente și dotări – 6,37 milioane lei.

Rata de finanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, ceea ce înseamnă că mama și copilul nu vor suporta niciun cost suplimentar, iar fiecare leu va fi folosit pentru siguranța pacienților.

Inițial, proiectul trebuia finalizat până în mai 2024, însă autorizările întârziate și cererile de transfer au prelungit implementarea până la 31 ianuarie 2026. Autoritățile au asigurat resursele financiare necesare pentru a acoperi toate cheltuielile curente, inclusiv TVA și servicii finale, astfel încât niciun echipament sau serviciu nu va fi compromis.

Această investiție transformă Spitalul „Elena Doamna” într-un model național de siguranță și eficiență în maternități. Fiecare mamă va beneficia de condiții sigure, iar riscul de infecții nosocomiale va fi redus considerabil. În plus, proiectul contribuie la modernizarea întregii infrastructuri medicale, în conformitate cu standardele europene de sănătate.

Autoritățile locale și Ministerul Sănătății transmit un mesaj clar: siguranța pacienților și protecția vieții sunt prioritare, iar banii europeni folosiți inteligent pot salva vieți. Carmen DEACONU