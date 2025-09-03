Electricele iau avânt în capitala Moldovei

* nicio Dacia electrică achiziționată în Iași, în august, iar Hyundai domină piața, cu mai bine de jumătate dintre mașinile „verzi” înmatriculate luna trecută * premieră: zero mașini de lux înmatriculate în oraș * singura înmatriculare de lux din întreaga Moldovă a fost în Suceava: un Ferrari F171 Cabrio, fabricat în 2011, intrat în circulație pe 1 august * ieșenii, în schimb, continuă să achiziționeze autoturisme noi, nerulate - 492 în august, confirmând apetitul crescut pentru modele recente

Piața auto din Iași trece prin transformări vizibile. Luna august 2025 a adus o creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme electrice, dar și o surpriză neașteptată: pentru prima dată în ultimii ani, în municipiu nu s-a mai înmatriculat nicio mașină de lux.

Potrivit datelor consultate în registrele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ieșenii au înmatriculat în august 40 de autoturisme electrice, dublu față de aceeași lună din 2024. Este cel mai mare număr lunar de mașini verzi puse în circulație în acest an în oraș.

Cel mai căutat brand a fost Hyundai, care a atras mai mult de jumătate dintre cumpărătorii de vehicule electrice. În schimb, niciun model Dacia Spring nu a fost înmatriculat la Iași în august – a doua lună consecutivă fără mașini electrice românești pe piața locală.

Creșterea rapidă a numărului de mașini electrice arată că și ieșenii încep să urmeze trendul european al mobilității sustenabile. Deși infrastructura de încărcare mai are nevoie de investiții consistente, capitala Moldovei își face loc pe harta orașelor care adoptă rapid soluții prietenoase cu mediul.

Dacă pe segmentul electric preferințele se schimbă, ieșenii continuă să achiziționeze autoturisme noi. În august s-au înmatriculat 492 de autoturisme nerulate, confirmând apetitul crescut pentru modele recente.

Topul mărcilor preferate de ieșeni arată astfel: Dacia – 189 unități (dintre care 152 noi), Volkswagen – 173 unități (18 noi), Toyota – 120 unități (83 noi), BMW – 102 unități (doar 3 noi).

În contrast cu începutul de an, când în oraș au fost înmatriculate chiar două Ferrari într-o singură zi, august a consemnat zero autoturisme de lux la Iași.

Singura înmatriculare de lux din întreaga Moldovă a fost în Suceava: un Ferrari F171 Cabrio, fabricat în 2011, intrat în circulație pe 1 august.

Context național: explozie a pieței electrice

Tendința de la Iași reflectă un fenomen național. În România, înmatriculările de autoturisme electrice au crescut cu 93,1% în august 2025, comparativ cu august 2024, ajungând la o cotă de piață de 6,3%.

Per total, luna trecută s-au înmatriculat 15.043 de autoturisme noi, cu 52,6% mai multe față de aceeași lună a anului trecut. Totuși, la nivelul primelor opt luni, piața auto se află pe o ușoară scădere: 95.658 unități, adică un minus de 8,9% față de perioada ianuarie – august 2024. Daniel BACIU