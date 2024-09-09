Elevii ieșeni cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională, în vizită la Parlament

40 de elevi din județul Iași cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională au participat săptămâna trecută la un program organizat de Asociația Profesorilor Liberali (LiberEdI) și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCMER), care a constat, printre altele, în vizitarea clădirii Parlamentului. În cadrul vizitei, grupul de elevi a fost însoțit de deputatul Sorin Năcuță. „În cadrul deplasării la București, elevii au vizitat, de asemenea, Institutul Național de Istorie „Nicolae Iorga”, unde s-au bucurat de explicațiile date de expertul Mioara Anton, după care au luat parte la două cursuri prezentate de reprezentanții Institutului de Investigare a Crimeloir Comunismului, în urma cărora le-au fost înmânate certificate de participare, de aceste activități ocupându-se Daniel Șandru, directorul executiv IICCMER, și Bogdan Preda, consilier în cadrul IICCMER”, au declarat organizatorii.

Aceștia au precizat că proiectul va continua pe 21 septembrie, când asociația LiberEdIs va premia elevii participanți pentru rezultatele deosebite obținute în anul școlar 2023/2024. „Proiectul Aripi pentru viitor va continua pe întreg parcursul anului școlar care tocmai a început, prin intermediul unui parteneriat elevi - părinți – LiberEdIs, care are ca scop sprijinirea și punerea în valoare a acestor copii merituoși în care ne punem toate speranțele”, au transmis organizatorii. Edi MACRI