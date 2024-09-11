Elevii ieșeni, fani înrăiți ai țigărilor electronice

* „În toate magazinele găsim dispozitive pentru vapat, adevărate capcane pentru cei mici. Vorbim mai ales despre elevi, despre persoane neformate care pot fi influențate foarte ușor. Aceste dispozitive pot fi, din păcate, achiziționate de oricine și nu sunt atât de costisitoare. Practic, a devenit o modă ca tinerii să folosească astfel de gadgeturi”, susțin psihologii ieșeni

În ultimii ani, țigările electrice și noile dispozitive pentru fumat au reușit să câștige tot mai mult teren în lupta cu țigările clasice. Astfel, tot mai mulți tineri ajung să achiziționeze și să consume astfel de produse, care sunt foarte frumos împachetate și conțin tot felul de arome, care mai de care mai atrăgătoare. Conform psihologilor, aceste gadgeturi îi atrag foarte mult și pe elevi. Astfel, în școlile din Iași există foarte mulți tineri care folosesc astfel de dispozitive pentru fumat sau vapat, spre disperarea părinților, care nu mai știu ce să facă pentru a-i determina să renunțe la aceste vicii. „În România s-au interzis țigările cu arome, vorbim despre țigările clasice. Dar, în continuare, în toate magazinele găsim dispozitive pentru vapat, pentru fumat, cu tot felul de arome, frumos ambalate, foarte atrăgătoare. Ele reprezintă adevărate capcane pentru cei mici. Vorbim mai ales despre elevi, despre persoane neformate care pot fi influențate foarte ușor. Aceste dispozitive pot fi, din păcate, achiziționate de oricine și nu sunt atât de costisitoare. Practic, a devenit o modă ca tinerii să folosească astfel de gadgeturi”, a declarat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Părinții, în lupta cu vapatul

Conform psihologilor, acest nou fenomen reprezintă o adevărată problemă pentru părinți din mai multe puncte de vedere. „Este greu de depistat un copil care vapează sau fumează din astfel de dispozitive. Aceste țigări electronice nu au un miros specific, la fel ca cele de tutun. Astfel, nu îți poți da seama dacă elevul vine acasă mirosind a țigară. Practic, un tânăr poate avea acest viciu de foarte mult timp, fără ca părinții să afle despre acest lucru. Dar, cu siguranță, un lucru este cert: există tot mai mulți tineri care vapează iar acest lucru este resimțit și în cabinetele noastre”, a adăugat psihologul ieșean.

Specialiștii susțin că există mai multe metode prin care părinții pot depista dacă copilul are un astfel de viciu. Dar, cel mai important lucru este, conform psihologilor, prevenția. „Copilul trebuie să știe, de la cele mai fragede vârstă, că aceste vicii sunt extrem de periculoase. Trebuie să cunoască urmările pe care fumatul le poate avea, chiar dacă poate fi înfricoșător pentru un copil. Dacă există comunicare, aceste neplăceri pot fi evitate mult mai ușor. Totodată, psihologii pot fi un real ajutor, atât pentru copii cât și pentru părinți. De cele mai multe ori, un viciu debutează din cauza unui motiv ascuns, cum ar fi o traumă, o dezamăgire. Poate fi vorba despre depresie, despre anxietate, care se manifestă în acest mod”, a încheiat Andreea Coman. Cristian ANDREI