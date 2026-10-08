Energeticienii ieșeni se revoltă

Protest de amploare al energeticienilor: angajații din Iași, București și Constanța au ieșit la proteste. Sindicaliștii reclamă blocarea unor solicitări salariale, limitarea negocierilor colective și scăderea puterii de cumpărare. „Acesta este începutul acțiunilor noastre”, transmit energeticienii.

Energeticienii au ieșit joi în stradă, în București, Iași și Constanța, într-o primă acțiune de protest organizată de sindicatele afiliate Federației Naționale a Energeticienilor din România (F.N.E.R.). Cea mai mare mobilizare s-a produs la București, unde cel puțin 500 de angajați ai ELCEN s-au adunat, de la ora 14:00, în fața Ministerului Energiei. Protestatarii cer deblocarea majorărilor salariale și posibilitatea de a-și negocia drepturile în funcție de situația fiecărei companii.

Și la Iași, protestul Sindicatului Energia Iași a început la ora 15:00, în incinta societății, la CET.

La Constanța, protestul a fost programat la ora 15:30, tot în incinta societății. Este prima acțiune de acest tip a Sindicatului Termocentrale Constanța după afilierea la F.N.E.R.

Sindicatele din Botoșani și Bacău și-au anunțat solidaritatea cu protestatarii, în timp ce organizația sindicală din Ploiești urmează să decidă dacă se alătură viitoarelor acțiuni.

F.N.E.R. avertizează că protestele de joi sunt doar prima etapă a unui calendar de acțiuni, iar amploarea acestora ar putea crește în funcție de răspunsul Guvernului și al ministerelor responsabile. „Am ales dialogul, am transmis adrese, am solicitat întâlniri și am avertizat instituțiile statului asupra nemulțumirilor existente. Membrii noștri au decis acum că este momentul să trecem la acțiuni de protest”, a declarat Cristian Aurică Popescu, președintele F.N.E.R.

Federația spune că energeticienii nu cer privilegii, ci negocieri colective reale, soluționarea solicitărilor salariale și protejarea puterii de cumpărare. „Vrem soluționarea memorandumurilor și vrem ca munca oamenilor care țin în funcțiune sistemele energetice să fie respectată. Acesta este începutul acțiunilor noastre, iar evoluția lor va depinde de răspunsul autorităților”, a mai transmis liderul sindical.

Dacă revendicările rămân fără răspuns, sindicaliștii anunță că protestele pot continua și se pot extinde. Carmen DEACONU