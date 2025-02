Eveniment unic în România, organizat de UAIC

La sfârşitul lunii februarie, Iaşul va fi gazda celei de-a doua ediţii a programului „Go Digital in Law - Winter School” şi a celei de-a opta ediţii a Conferinţei Internaţionale „Perspective juridice asupra internetului” (COPEJI 8.0). Evenimentul, organizat de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași unic, în ţară, reuneşte peste 100 de participanţi şi 10 universităţi partenere din Europa.

Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea celei de-a doua ediţii a şcolii de iarnă „Go Digital in Law”, un program educaţional unic în România, dedicat inovaţiei juridice şi tehnologiei digitale în drept. Evenimentul se va desfăşura on-site în perioada 24 februarie - 1 martie şi va reuni aproape 100 de participanţi din întreaga lume, dornici să exploreze provocările şi oportunităţile noii ere digitale în domeniul dreptului.

Această ediţie se remarcă prin colaborarea cu zece universităţi europene participante, din Franţa, Spania, Finlanda, Polonia, Ungaria, Austria şi Portugalia, consolidând astfel dimensiunea internaţională a programului. „Go Digital in Law” este o oportunitate deosebită pentru participanţi de a interacţiona cu profesori, cercetători şi experţi recunoscuţi la nivel naţional şi european şi de a învăţa din experienţele lor.

O abordare inovatoare: Legal Tech, Legal Innovation şi ateliere practice

Pe lângă cursurile şi dezbaterile academice, ediţia din acest an pune un accent special pe Legal Tech şi Legal Innovation, domenii esenţiale pentru viitorul profesiei juridice. Participanţii vor explora teme precum inteligenţa artificială în drept (AI governance), reglementările europene privind platformele digitale (DSA - Digital Services Act şi DMA - Digital Markets Act), protecţia datelor, blockchain-ul, ş.a. Prin sesiuni interactive, aceştia vor înţelege impactul reglementărilor europene recente asupra mediului digital şi asupra profesiei de jurist.

De asemenea, programul include ateliere practice, care vor oferi participanţilor şansa de a lucra pe studii de caz concrete şi soluţii inovatoare în domeniul juridic. O parte din activităţile şcolii de iarnă se vor desfăşura şi în Bucovina, în cadrul unui parteneriat cu Bucovina Digital Media Days.

COPEJI 8.0 - O conferinţă internaţională de tradiţie

În ultima zi a şcolii de iarnă, participanţii vor avea oportunitatea de a lua parte la Conferinţa Internaţională "Legal Perspectives on the Internet" (COPEJI 8.0), cu tema „Living in a Bubble. Cyberspace, Law and Beyond”. Aceasta este o conferinţă de renume internaţional, organizată în acest an în parteneriat cu Universitatea Eotvos Lorand (ELTE) din Ungaria şi Universitatea din Poitiers, Franţa.

Evenimentul va aduce în prim-plan dezbateri academice şi profesionale despre drepturile digitale, reglementările privind platformele digitale (DSA & DMA), riscurile şi beneficiile inteligenţei artificiale în spaţiul cibernetic, impactul noilor tehnologii asupra democraţiei şi asupra protecţiei datelor, precum şi provocările legislative în domeniul securităţii cibernetice. COPEJI 8.0 reuneşte experţi în dreptul digital, reprezentanţi ai instituţiilor europene, practicieni din domeniul juridic şi specialişti în tehnologie, oferind o platformă esenţială pentru discuţii privind viitorul reglementărilor din mediul digital şi a noilor tehnologii. Laura RADU