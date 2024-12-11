Excelență fără compromis. Doar elevii de 10 vor putea să promoveze doi ani de studii într-un an școlar

Un nou proiect de metodologie pus în dezbatere publică de Ministerul Educației schimbă regulile pentru elevii care vor să finalizeze doi ani de studii într-un singur an școlar. Măsura întruchipează un standard ridicat de excelență, impunând medii de 10 la toate disciplinele, precum și reguli stricte de continuare a programului.

Noua metodologie stabilește cerințe stricte de eligibilitate pentru acest program de accelerare. Doar elevii care ating performanțe academice impecabile vor putea aplica. În învățământul primar, este necesar calificativul „Foarte bine” la toate disciplinele. În gimnaziu și liceu, candidații trebuie să aibă media generală 10 la toate disciplinele, fără excepție. Aceste standarde sunt semnificativ mai restrictive față de metodologia din 2011, care permitea accesul elevilor cu media generală de minimum 9 și 9,50 la purtare. Pe lângă aceste cerințe, elevii trebuie să susțină un test interdisciplinar bazat pe curriculumul anului anterior clasei curente. Pentru a trece acest test, candidații trebuie să obțină un punctaj de cel puțin 80%, subliniind importanța unei pregătiri academice solide și a înțelegerii integrate a materiilor.

Exigențe stricte pentru continuarea programului

După admiterea în program, elevii trebuie să parcurgă cel puțin 50% din disciplinele anului curent și 40% din cele aferente anului suplimentar. Spre deosebire de metodologia anterioară, noile reguli introduc măsuri drastice pentru a asigura menținerea unui nivel constant de excelență.

Astfel, elevii care obțin calificativul „Bine” în învățământul primar sau media sub 9 în gimnaziu și liceu la evaluările de după primul modul nu vor putea continua programul. Această măsură creează o barieră suplimentară, limitând participarea doar la elevii care pot demonstra performanțe academice consistente.

Monitorizare atentă și sprijin emoțional

Pentru a gestiona presiunea asociată unui astfel de program intens, consilierii școlari vor avea un rol extins în monitorizarea elevilor. Ei vor evalua nu doar performanțele academice, ci și evoluția emoțională și comportamentală a elevilor, asigurând un echilibru între cerințele academice ridicate și sănătatea mentală a acestora.

Propunerea Ministerului a generat opinii divergente în rândul profesorilor, părinților și elevilor. O parte dintre cadrele didactice consideră că noile criterii sunt necesare pentru a promova excelența și a descuraja mediocritatea. „Doar elevii cu adevărat pregătiți ar trebui să beneficieze de astfel de oportunități. Performanța academică de top este cheia pentru o astfel de accelerare”, a declarat un profesor din Iași.

În schimb, părinții și elevii care critică măsura susțin că noile cerințe restrâng accesul doar la o elită foarte mică, ceea ce poate duce la discriminare academică. „Nu toți copiii au resursele necesare pentru a obține media 10 pe linie, dar asta nu înseamnă că nu sunt capabili să facă față unui astfel de program”, a comentat un părinte.

Impactul asupra învățământului românesc

Adoptarea acestei metodologii ar putea ridica semnificativ standardele educaționale pentru programele de accelerare a studiilor. Totuși, succesul implementării va depinde în mare măsură de sprijinul oferit elevilor și de resursele alocate de școli pentru a asigura o pregătire adecvată.

Rămâne de văzut dacă această schimbare va contribui la îmbunătățirea performanței generale în învățământul preuniversitar sau dacă va accentua segregarea academică. Ministerul Educației urmează să încheie dezbaterea publică și să adopte o decizie finală în lunile următoare.

Maura ANGHEL