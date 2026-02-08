Explozie de panouri solare în Bucovina! Suceava lasă Iașul în urmă și amenință liderii naționali

* mai puțin de 20% dintre prosumatorii ieșeni stochează energia produsă * Clujul, considerat ani la rând campionul dezvoltării, a fost depășit atât de Suceava, cât și de Iași * fosta locomotivă a economiei verzi a coborât în clasament, în timp ce Moldova prinde viteză * Bucureștiul se zbate la mijlocul clasamentului!

Iașul se laudă cu mii de panouri solare pe case, blocuri și hale industriale, cu acoperișuri „verzi” și facturi mai mici la curent, dar realitatea statistică lovește dur: capitala Moldovei a fost depășită de Suceava și a căzut un loc în clasamentul național al prosumatorilor! De pe poziția a 7-a, Iașul a ajuns pe locul 8, într-un moment în care energia verde ar trebui să fie motorul dezvoltării economice.

În 2025, peste 3.100 de ieșeni au devenit prosumatori, adică producători de energie electrică din surse regenerabile. La prima vedere, cifra sună spectaculos. În realitate însă, ritmul a fost prea lent pentru a ține pasul cu vecinii din nord. La final de an, Iașul a ajuns la 9.894 de prosumatori, cu o putere instalată de 110 MW, insuficient pentru a-și păstra poziția în top.

În timp ce Iașul a mers „în pas de promenadă”, Suceava a apăsat pedala până la podea. Bucovinenii au adăugat 3.369 de prosumatori într-un singur an, ajungând la 10.424 în total, cu o putere instalată de 115,51 MW. Rezultatul? Salt pe locul 6 la nivel național, peste Iași și peste județe considerate până de curând „greii economiei”.

Ironia supremă? În urmă cu doar doi ani, Suceava avea cu aproape 1.000 de prosumatori mai puțin decât Iașul. Astăzi, raportul s-a inversat complet, iar diferența continuă să crească.

Șocant este un alt detaliu care arată vulnerabilitatea „revoluției verzi” de la Iași: mai puțin de 20% dintre prosumatori dețin baterii de stocare. Cu alte cuvinte, energia produsă ziua se pierde sau este livrată ieftin în rețea, iar seara ieșenii cumpără curent la preț întreg. O strategie care sună bine pe hârtie, dar scârțâie grav în practică.

Clasamentul se clatină: Clujul, umilit de Moldova

Surpriză de proporții și pe plan național: Clujul, considerat ani la rând campionul dezvoltării, a fost depășit atât de Suceava, cât și de Iași. Fosta locomotivă a economiei verzi a coborât în clasament, în timp ce Moldova prinde viteză.

În vârf, fără emoții, rămâne Ilfovul, cu peste 18.100 de prosumatori și aproape 260 MW instalați. Urmează Timiș și Dolj, județe care au înțeles rapid că energia verde nu mai este un moft, ci o armă economică.

Neverosimil, Bucureștiul a coborât către mijlocul clasamentului național, cu doar 7,104 prosumatori și o ptrere electrică instalată de 121,49 MW.

La nivel național, România are aproape 288.000 de prosumatori, însă doar 58.000 au sisteme de stocare. Restul produc… și pierd. Exact ca la Iași.

Iașul produce energie verde, dar pierde teren în fața vecinilor. Suceava vine tare din urmă, Bacăul pândește, iar „capitala Moldovei” riscă să rămână doar cu titlul, nu și cu performanța. Daniel BACIU