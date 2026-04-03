Expoziție eveniment la Casa Muzeelor din Iași. Povestea actorilor Sarina Krauss și Fritz Braun readuce în prim-plan 150 de ani de teatru evreiesc

Iașul revine în centrul unei istorii culturale de importanță mondială, odată cu organizarea expoziției foto-documentare „Reconstituiri – Sarina Krauss și Fritz Braun”, un eveniment care recuperează o filă valoroasă din memoria teatrului evreiesc. Inițiativa aparține Muzeului Național al Literaturii Române Iași și este găzduită de Casa Muzeelor, instituție în a cărei structură funcționează și Muzeul Teatrului Evreiesc în România.

Momentul ales pentru vernisaj nu este deloc întâmplător. În 2026 se împlinesc 150 de ani de existență a teatrului evreiesc la nivel mondial și tot 150 de ani de la primele spectacole ale primei trupe care a jucat în limba idiș, înființată în 1876, la Iași, de Avram Goldfaden. Astfel, orașul își reafirmă statutul de reper major în istoria teatrului evreiesc, iar expoziția de la Casa Muzeelor devine nu doar un eveniment cultural, ci și un gest de restituire simbolică.

Publicul va descoperi, prin această expoziție, traseul artistic și uman al actorilor Sarina Krauss și Fritz Braun, legați deopotrivă de scena ieșeană și de povestea unei familii care s-a construit în mijlocul teatrului. Cei doi au fost colegi mai întâi la Teatrul de Animație Licurici din Bacău, apoi au activat la Teatrul Evreiesc de Stat din Iași între 1952 și 1962, pentru ca mai târziu să continue la Teatrul Fantasio din Constanța. Din parteneri de scenă au devenit, spre sfârșitul anilor ’50, soț și soție, iar biografia lor se intersectează puternic cu destinul teatrului evreiesc ieșean.

Vernisajul expoziției este programat duminică, 5 aprilie 2026, de la ora 15:00, la Casa Muzeelor din Iași, iar unul dintre momentele speciale ale evenimentului va fi prezența lui Hardy Braun, fiul celor doi actori, venit special din Canada. Participarea sa conferă expoziției o dimensiune profund personală, transformând-o într-o întâlnire între memorie, patrimoniu și istorie de familie.

Expoziția este amenajată în Sala Interactivă a Muzeului Teatrului Evreiesc în România și intră în circuitul de vizitare al Casei Muzeelor. Vizitatorii vor putea vedea pentru prima dată fotografii originale cu Sarina Krauss și Fritz Braun, surprinși în portrete, imagini de familie și instantanee din spectacole, dar și programe de sală ale Teatrului Evreiesc de Stat din Iași și ale Teatrului Fantasio, manuscrise cu cântece transcrise din idiș și fragmente din piesele în care cei doi au jucat. Tocmai această combinație de document, imagine și emoție dă forță expoziției și o transformă într-un reper pentru publicul interesat de istoria culturală a Iașului.

„Reconstituiri – Sarina Krauss și Fritz Braun” este al treilea proiect expozițional din seria dedicată Muzeului Teatrului Evreiesc în România. Curatoarea expoziției este muzeografa Nicoleta Dabija, iar conceptul expozițional îi aparține Corinei M. Irimiță, șef serviciu muzee. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 7 aprilie – 31 decembrie 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00, ultimul bilet putând fi achiziționat la ora 16:30.

Pentru Iași, acest eveniment înseamnă mai mult decât o simplă expoziție. Este o reamintire a rolului major pe care orașul l-a avut în istoria teatrului evreiesc și o ocazie de a readuce în atenția publicului figuri artistice care au făcut parte din patrimoniul viu al scenei românești. Într-un an aniversar cu puternică încărcătură simbolică, Casa Muzeelor propune ieșenilor și turiștilor un traseu prin memorie, identitate și cultură, într-un spațiu în care trecutul revine în prezent cu o forță aparte. Maura ANGHEL