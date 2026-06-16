Fenomen îngrijorător la Iași: furturile de haine din magazine se înmulțesc

Furturile de articole vestimentare din magazinele ieșene par să devină un fenomen tot mai frecvent, după ce polițiștii au intervenit în nu mai puțin de trei cazuri distincte într-o singură zi.

Deși prejudiciile nu au fost foarte mari, repetarea unor astfel de incidente într-un interval atât de scurt ridică semne de întrebare cu privire la amploarea fenomenului și la impactul acestuia asupra comercianților.

Pe 15 iunie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați în două situații diferite privind furturi din societăți comerciale. Un tânăr de 21 de ani este suspectat că a sustras articole de îmbrăcăminte în valoare de 250 de lei, iar un bărbat de 40 de ani ar fi furat produse similare, provocând un prejudiciu de peste 100 de lei.

În aceeași zi, polițiștii Secției 1 Poliție Iași au intervenit într-un alt caz, în care un tânăr de 19 ani este acuzat că a sustras articole vestimentare în valoare de 130 de lei.

În toate cele trei situații, bunurile au fost recuperate și returnate magazinelor, însă autorii s-au ales cu dosare penale pentru furt.

Specialiștii în securitate atrag atenția că furturile repetate din magazine generează pierderi financiare importante pentru comercianți și pot contribui la creșterea costurilor de operare. Totodată, frecvența unor astfel de fapte poate indica probleme sociale și economice care necesită o atenție sporită din partea autorităților și a comunității.

Deși valoarea prejudiciilor din aceste cazuri este relativ redusă, cele trei incidente înregistrate în aceeași zi arată că fenomenul furturilor din magazine rămâne o problemă reală în municipiul Iași, una care continuă să pună presiune atât pe comercianți, cât și pe forțele de ordine. Andrei TURCU