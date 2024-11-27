Festivalul Internațional de Colinde al Diasporei – O sărbătoare a tradițiilor și unității românilor din întreaga lume

Pe 1 decembrie 2024, de Ziua Națională a României, Ateneul Național din Iași alături de Asociația „La Chorale Saints Archanges” din Paris și Asociația Culturală Educație ReCreație, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, va organiza cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei. Evenimentul va avea loc de la ora 17:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria.

Festivalul este organizat cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Iosif și a ÎPS Mitropolit Teofan, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și implicarea Ateneului Național din Iași și a Asociației Culturale Educație ReCreație. Festivalul se organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă și este un eveniment unic ce reunește români din toate colțurile lumii, pentru a celebra tradițiile, obiceiurile și magia colindelor de Crăciun.

La ediția din acest an, care va avea loc la Iași, vor participa grupuri de colindători din diferite colțuri ale lumii: Corala „Sfinții Arhangheli” din Paris, Franța; Corul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Viena, Austria; Corala „Cântăm Domnului” din Torino, Italia; Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociaţiei Tinerilor NEPSIS, Irlanda; Ansamblul etnofolcloric „Izvoraș” din Cernăuți, Ucraina; Corul mic de copii „Vitejii” de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazu”, Chișinău, Republica Moldova. De asemenea, la eveniment va participa și corul de copii de la Școala Varlaam Mitropolitul din Iași, condus de Ilinca Furtună.

„Acest festival este o punte între trecut și prezent, între tradițiile românești și lumea în care trăim astăzi. Colindele sunt o parte esențială din identitatea noastră culturală și le dorim să fie transmise generațiilor viitoare, indiferent de locul în care se află românii. Ne dorim ca acest festival să fie o adevărată sărbătoare a unității, în care românii de pretutindeni să se simtă aproape de casă, să redescopere tradițiile noastre și să trăiască magia sărbătorilor în mijlocul comunității”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic.

Festivalul Internațional de Colinde al Diasporei a fost inițiat pentru a celebra și promova patrimoniul cultural al României, aducând împreună români din toate colțurile lumii. Evenimentul este un loc de întâlnire între generații și culturi, fiind o oportunitate de a păstra și transmite tradițiile românești într-un cadru festiv, plin de emoție și spiritualitate.

