Filmul italian, trăit la Ateneul din Iași

* Capitala Moldovei devine, la final de martie, una dintre opririle importante ale festivalului Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România * proiectul aduce în fața publicului unele dintre cele mai apreciate producții italiene recente * timp de două zile, la Cinema Ateneu, spectatorii vor putea vedea patru filme semnate de regizori celebri

Pe 21 și 22 martie, Cinema Ateneu din Iași găzduiește o selecție specială din cadrul Visuali Italiane, festival care continuă și în acest an traseul său național prin mai multe orașe din România. După București, Cluj-Napoca și Brașov, ediția din 2026 ajunge și la Iași, înainte de a continua spre Craiova, Timișoara și Sibiu.

Programul de la Iași propune patru titluri care ilustrează diversitatea noului cinema italian: de la dramă intimă și thriller sentimental până la film de epocă și portret biografic. Festivalul debutează sâmbătă, 21 martie, de la ora 18:00, cu „Tre ciotole”, în regia lui Isabel Coixet, cu Alba Rohrwacher și Elio Germano în distribuție. Inspirat dintr-un roman de Michela Murgia, filmul surprinde fragilitatea unui cuplu aflat într-un moment de ruptură și urmărește, cu sensibilitate, felul în care oamenii încearcă să se reclădească după schimbări afective profunde.

Seara de sâmbătă continuă, de la ora 20:30, cu „Primavera”, debutul cinematografic al lui Damiano Michieletto, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni de operă și teatru. Plasată în Veneția începutului de secol XVIII, povestea urmărește destinul unei tinere violoniste crescute într-un orfelinat, a cărei viață se schimbă radical odată cu venirea noului profesor, Antonio Vivaldi. Filmul merge dincolo de reconstituirea istorică și vorbește despre talent, despre curaj și despre muzică înțeleasă ca formă de libertate. Producția este distribuită în România de Follow Art Distribution și va avea premiera în cinematografe din 3 aprilie.

Duminică, 22 martie, de la ora 18:00, publicul ieșean va putea vedea „Breve storia d’amore”, debutul regizoral al Ludovicăi Rampoldi, cunoscută drept una dintre cele mai importante scenariste italiene contemporane și asociată, între altele, cu serialul „Gomorrah”. Filmul explorează o relație care alunecă treptat spre suspiciune și trădare, construind o zonă de tensiune aflată la granița dintre povestea de dragoste și thriller.

Selecția de la Iași se încheie duminică seara, de la ora 20:00, cu „Fuori”, regizat de Mario Martone, unul dintre numele consacrate ale cinematografiei italiene contemporane. Filmul o aduce în prim-plan pe scriitoarea Goliarda Sapienza și surprinde perioada în care aceasta ajunge în închisoare, în Roma anilor ’80, după furtul unor bijuterii. Inspirată din volumul autobiografic L’Università di Rebibbia, pelicula urmărește cum detenția și întâlnirea cu două tinere deținute se transformă, pentru autoare, într-un moment de renaștere interioară și de regăsire a bucuriei de a scrie. În interpretarea Valeriei Golino, personajul capătă forță și vulnerabilitate într-un film despre libertate, solidaritate feminină și capacitatea de a o lua de la capăt. Maura ANGHEL