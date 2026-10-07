Finanțarea SAFE a autostrăzii Iași - Ungheni, în pericol

Autostrada Unirii intră într-o nouă zonă de risc. Curtea de Apel București a amânat din nou pronunțarea în dosarul contestațiilor privind tronsonul Iași (DN 24) – Ungheni (Pod Prut). Noul termen stabilit de instanță este 13 octombrie 2026. Problema nu este doar faptul că licitația este blocată în instanță, ci calendarul de finanțare prin programul SAFE.

Tronsonul trebuie finalizat până la 31 decembrie 2030, iar orice întârziere în derularea contractului de proiectare poate pune sub semnul întrebării respectarea acestui termen.

Avertismentele privind calendarul au fost lansate încă din luna mai. Întârzierea semnării contractelor după 31 mai 2026, termenul stabilit inițial în cadrul programului SAFE, este considerată una dintre marile probleme ale proiectului.

Ce se judecă, de fapt?

Contestațiile depuse în luna iunie la Curtea de Apel București de Construcții Erbașu și Concelex ridică mai multe probleme privind procedura de atribuire.

Una dintre acuzațiile prezentate vizează accesul limitat la dosarul achiziției, după ce comisia de licitație din cadrul CNIR ar fi restricționat accesul la documentele procedurii.

O altă problemă privește experiența similară a asocierii declarate câștigătoare – Itinera-ICM-Saipem, în special în ceea ce privește experiența necesară pentru lucrările de tuneluri.

Un alt semnal de alarmă este reprezentat de preț. Oferta declarată câștigătoare ar fi fost cu aproximativ 24% sub valoarea estimată a contractului.

Contestatarii ridică astfel întrebări privind fezabilitatea financiară a execuției și posibilitatea ca, ulterior, în etapa de proiectare, să apară solicitări de majorare a costurilor, invocând soluții tehnice sau alte elemente ale proiectului.

Dacă instanța va dispune anularea rezultatului licitației și reevaluarea ofertelor, calendarul A8 Iași–Ungheni ar putea fi împins și mai mult în urmă.

Cine plătește dacă A8 pierde finanțarea?

Asta este, de fapt, marea întrebare. Deocamdată, lucrurile par a fi sub control, deși termenele sunt întinse la maxim. Orice ală întâziere ar face ca România să piardă banii prin nerespectarea termenelor asumate.

Cât privește responsabilul pentru aceste întârzieri, dar mai ales cine va răspunde în cazul în care finanțarea va fi compromisă, nimeni nu are un răspuns. Deocamdată!

Tronsonul Iași – Ungheni are ca termen de realizare data 31 decembrie 2030. Iar Iașul intră de acum într-o adevărată cursă contra-cronometru pentru ca Autostrada Unirii să ajungă la Prut.

Daniel BACIU