Florile Sfintei Parascheva vin, de 21 de ani, din Capitală

De peste două decenii, baldachinul unde este depusă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este îmbrăcat, an de an, în flori. O familie de florari din București aduce acest dar Sfintei de la Iași. Și în fiecare an aceștia surprind prin alegerile făcute. Anul acesta, baldachinul va fi viu colorat, pentru a transmite „bucurie”.

În urmă cu 21 de ani în urmă, veniți la Iași, membrii familiei Buștei au observat că baldachinul din metal este gol. Așa au decis să îl îmbrace în flori, chiar la chemarea Sfintei Parascheva, care le-a apărut în vis. De atunci, nici florile, nici ei nu lipsesc de la sărbătoarea Sfintei. „Eram chiar noi niște copii în momentul când am venit pentru ca au trecut 21 de ani. Anul acesta eu împlinesc vârsta de 33 de ani. Fix vârsta pe care tatăl meu o avea în momentul când am ajuns pentru prima dată. Și noi eram doar niște copii... Chiar povesteam mai devreme cumnatei mele că am stat 15 ore pe o scară și pur și simplu mă uitam cum ei împodobeau. Eram foarte mică. Îmi pierdusem răbdarea, dar acum mulțumesc părinților mei penteu această tradiție frumoasă cu care ne-au crescut”, spune Marylisa Buștei.

Anul acesta, aranjamentul este o explozie de culoare

„Anul acesta am ales o combinație foarte veselă în semn de mulțumire pentru că s-a născut nepotul nostru Emil Alexandru, căruia îi plac culori și în special culoarea galben. Suntem foarte bucuroși să fim din nou aici, împreună cu fratele meu, cu familia și cu prietenii dragi. Aranjamentele conțin mai multe tipuri de flori, printre care crizantemă, două feluri de crin, crin asiatic și crin imperial, acesta cu floare dublă, care este absolut superbă. Mai multe tipuri de verdeață. Încercăm în fiecare an să alegem și flori care să fie rezistente. Cu toate că ele rezistă tot timpul, dar aici, uneori vremea... uneori e cald, alteori e frig și pentru ele nu e tocmai ok”, mai adaugă tânăra din familiei.

„Culorile pe care le-am ales anul acesta sunt unele care ne dorim să exprime, în primul rând, bucuria. Avem trandafiri rozi în doua variante, avem trandafiri albi, galbeni, avem trei varietăți de crin foarte frumoase cu flori duble. Anul ăsta sunt mai multe și ne dorim să îmbrăcăm acest baldachin ca de fiecare dată cu un veșmânt care să bucure pe toată lumea. Și pe dumneavoastră și pe toți oamenii care vin, dar bineînțeles că, în primul rând, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Asta este dorința noastră. Nu o facem decât pentru bucuria oamenilor”, spune și Ion Buștei.

Primii pelerini s-au pus rând cu 20 de ore înainte

Ca în fiecare an, unii pelerini au vrut să îi arate Sfintei recunoștința lor prin timpul petrecut la rând. Deși pelerinajul începe pe 8, cu 20 de ore înainte doamna Săbiuță, din județul Neamț, s-a așezat deja la rând pentru a fi prima. Face asta deja de peste 15 ani. „Toate le depășești. Toate. Și foame și frig și tot. Mă simt bine. Am ajuns 80 de ani și încă vin. Și dacă dă Dumnezeu și sunt bine, mai vin. Când ajung aici mă simt... deja mă ia cu fiori. Mai ales dimineață, când o scoate, nu vă spun că mă înfioară tot corpul. Pentru asta și vin. Asta e dragostea mea. M-am îmbrăcat, am și vestă. Asta e o geacă prin care nu trece curentul”, explică Elena Săbiuță, pelerin din Piatra Neamț

Pelerinajul începe pe 8 octombrie, la ora 6 dimineața, când într-o procesiune impresionantă un sobor de preoți scoate din catedrala racla pe care o pun apoi la baldachinul cu flori spre închinare. Maria STANCU