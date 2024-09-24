Forumul Oraşelor Înfrăţite, la Iași

În aceste zile, la Iaşi au sosit 50 de primari din România şi Republica Moldova, reprezentanţi ai oraşului înfrăţit Cernăuţi, din Ucraina, şi specialişti în atragerea şi implementarea de proiecte şi investiţii europene. Ei au venit la Forumul Oraşelor Înfrăţite, care îşi propune susţinerea colaborării dintre oraşele înfrăţite şi de noi oportunităţi de parteneriat instituţional între oraşele de pe ambele maluri ale Prutului, îndeosebi în atragerea de fonduri europene.

„De ani buni, Iaşul, graţie poziţiei sale strategice, exportă stabilitate şi prosperitate. Iaşiul a beneficiat enorm de pe urma aderării României la Uniunea Europeană. Ca dovadă în sprijinul acestei afirmaţii este suficient să comparam nivelul de trai al ieşenilor dinainte de 2007 cu cel de acum, infrastructura din urmă cu 17 ani cu infrastructura de acum, libertatea de de acum, libertatea de mişcare de atunci cu libertatea de mişcare de acum. Intrarea în marea familie a statelor europene ne-a făcut mai puternici ca niciodată. Dar Uniunea Europeană nu este întreagă fără vecinii din răsărit ai României, Republica Moldova şi Ucraina. Am salutat cu toată bucuria invitarea oficială a celor două ţări de a începe negocierile de aderare. Consider că a venit timpul ca fraţii moldoveni, cât şi cei ucrainenii să ni se alăture cât mai repede în cadrul Uniunii Europene, iar întâlnirea noastră din aceste zile este un nou prilej de a afirma angajamentul comunităţii ieşene. Vom susţine din toate puterile acest demers de aderare, oferind expertiză privind accesarea fondurilor europene şi deschidere totală”, a spus primarul Mihai Chirica.

„Îmi doresc enorm de mult ca judeţul nostru să beneficieze de cât mai multe poduri peste Prut pe raza judeţului. Astăzi îl avem doar pe cel de la Sculeni, dar sunt convins că odată cu execuţia noului pod de la Ungheni, de tip autostradă, şi de a avea un pod la Grozeşti, legătura dintre Iaşi şi comunităţile din Republica Moldova să fie din ce în ce mai mici şi în beneficiul cetăţenilor” – Costel Alexe, p reşedintele CJ Iaşi

Evenimentele din cadrul Forumului Oraşelor Înfrăţite vizează oportunităţi de finanţare nerambursabilă, calendarele depunerilor de proiecte, structuri şi parteneriate eligibile şi exemple de bună practică şi implementare de proiecte de dezvoltare urbană şi rurală, sociale, de infrastructură şcolară, medicală şi salubritate. „Relaţiile bilaterale dintre Iaşi, fie că vorbim de Primăria Municipiului Iaşi sau Consiliul Judeţean Iaşi, şi orice comunitate sau unitate teritorial administrativă din Republica Moldova, este de bun augur. În ultimii 10 ani, şi cu sprijinul României, cu fonduri locale sau guvernamentale sau europene, satele sau oraşele arată mult mai bine. Sper ca odată cu referendumul din 20 octombrie, cetăţenii din Republica Moldova să aleagă calea spre Europa şi parcursul european. Evident, aşa cum s-a dezvoltat România în decursul a 17 ani de când este membru al UE, sper că tot aşa să o facă şi Republica Moldova. Îmi doresc enorm de mult ca judeţul nostru să beneficieze de cât mai multe poduri peste Prut pe raza judeţului. Astăzi îl avem doar pe cel de la Sculeni, dar sunt convins că odată cu execuţia noului pod de la Ungheni, de tip autostradă, şi de a avea un pod la Grozeşti, legătura dintre Iaşi şi comunităţile din Republica Moldova să fie din ce în ce mai mici şi în beneficiul cetăţenilor”, a spus preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

„Fiecare pas care îl facem împreună cu oraşele din România ne apropie tot mai mult de acele standarde europene la care aspirăm”

La Forumul Oraşelor Înfrăţite a fost prezentă şi Olga Ursu, viceprimaul municipiului Chişinău, capitala Republicii Moldova. „Chişinăul este un oraş cu o istorie foarte bogată. Doar aici, în România, avem patru oraşe cu care suntem înfrăţiţi, şi avem 18 acorduri de colaborare active în diferite proiecte. Aceste legături nu sunt doar simbolice, ci pe proiecte concrete, mai ales în ultimii ani când oraşele partenere şi oraşele înfrăţite din România ne-au ajutat foarte mult. Am implementat împreună, şi implementăm, foarte multe proiecte. Astăzi suntem încurajaţi şi de fondurile europene, şi de proiectele transfrontaliere pe care le accesăm împreună, fie că vorbim de proiecte diverse de reabilitarea spaţiilor sau de sănătate, educaţie, schimb cultural. Fiecare pas care îl facem împreună cu oraşele din România ne apropie tot mai mult de acele standarde europene la care aspirăm”, a spus Olga Ursu, viceprimarul Chişinăului.

Yury Lesyuk, viceprimar al oraşului Cernăuţi şi deputat al Consiliului Regional Cernăuţi, din Ucraina, a mulţumit autorităţilor ieşene pentru ajutorul susţinut oferit în ultimii ani. „Suportul dumneavoastră este preţios nu numai pentru sprijinul acordat în domeniul militar, dar şi pentru pregătirea instituţiilor ucrainene pentru colaborarea cu instituţiile europene. Împreună pregătim intrarea Ucrainei în familia Naţiunilor Europene, pentru a avea pace, prosperitate şi securitate. De asemenea, ne-aţi fost aproape mai ales atunci când Rusia a intervenit brutal pe teritoriul Ucrainei, iar acest ajutor este nepreţuit. Donaţiile şi celelalte tipuri de ajutor au fost esenţiale pentru municipalitatea noastră”, a spus Yury Lesyuk.

Laura RADU