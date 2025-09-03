Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment”
Electricele iau avânt în capitala Moldovei
De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală
Fresco Jugo s-a alăturat Civic Frutia
CIVIC FRUTIA – Cum se face sucul 100% natural?
CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali
CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali
Ai un brand destinat bebelușilor? Palas încă mai are deschisă sesiunea de înscrieri pentru cei mai buni furnizori din domeniu, la prima ediție a Baby Days Iași, 3 septembrie 2025
Ceasuri de perete unice: cum să alegeți modelul perfect pentru casă
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

1xxx-ghiozdanel

Dimensiune font:

| 03-09-2025 17:17

Sunt drumuri care nu apar pe hărțile turistice. Drumuri de țară, acoperite de praf și tăcere, pe care rar calcă pași străini. Acolo, în sate uitate de lume, copiii cresc cu dorințe simple: să aibă o carte, un creion, un ghiozdan în care să-și adune visele.

Într-o dimineață de septembrie, oameni cu suflet mare au pornit spre aceste locuri. Nu pentru aplauze, nu pentru fotografii, ci pentru a duce bucuria unui început: ghiozdane cochete, pline cu rechizite, pentru prichindeii care pășesc pentru prima dată în școală.

Frenciugi – bucuria izbucnește în curtea școlii

Prima oprire a fost la Frenciugi. În curtea școlii, aproape 90 de copii din ciclul primar așteptau emoționați. Pantaloni scurți, fustițe cu volănașe, zâmbete stinghere. Când au primit ghiozdănelele, obrajii li s-au aprins ca pepenii roșii tăiați pe mesele din curte.

„E primul meu ghiozdan adevărat”, spune un băiețel, ridicându-și comoara mai mare decât spatele. O fetiță îi completează glasul cu o promisiune firavă: „Am primit și acuarele. O să pictez flori pentru doamna…”.

Alături de ei, micuții de la Școala Drăgășeni au intrat în scenă ca la o sărbătoare. Au scos scaunele din bibliotecă, le-au aliniat cu grijă, și-au netezit fustițele, au verificat dungile pantalonilor. Privirile li s-au lipit de pepenele roșu care aștepta să stingă setea unei dimineți fierbinți.

„Ghiozdanul meu are buzunare multe. O să le umplu cu secrete!”, șoptește un copil, chicotind. „Vestea darului s-a dus în tot satul, toți au apreciat”, a spus prof. înv. Maria Iosub, directoarea școlii. „Am donat un ghiozdănel cu gâdul la mama mea, care era din Freciugi”, a spus o ieșeancă privind spre ghiozdănelul cochet care, prin emisarii de suflet, a ajuns la destinație.

Ipatele – în satul Bâcu, zi de sărbătoare

Drumul a continuat spre satul Bâcu, la Ipatele. Copiii, gătiți ca de duminică, știau că musafirii le aduc mai mult decât un dar: le aduc curaj.

„Am visat la ghiozdanul meu roz”, mărturisește o fetiță, strângând la piept panglica din păr. În ochii ei, darul era o punte către un viitor în care școala devine prietenă.

Tăutești – satul uitat de hărți

Ultima oprire: Tăutești, un colț pierdut lângă Iași, unde școala s-a închis acum un an. Câțiva copii mai străbat dealurile, zi de zi, spre Horlești. „Au rămas puțini, dar au părinți buni. Singurul lor păcat e că nu au de lucru…”, spune învățătorul Daniel Lozbă, care ține aprinsă flacăra învățăturii de peste 30 de ani. Privirea lui se pierde în dealurile din jur, acolo unde vilele trufașe urcă încet, cucerind câmpurile. „O să vină și vremuri bune. Pământul o să valoreze sute de euro metrul pătrat. Dar nu pentru oamenii de aici… Ei își vând acum bucățile ca să trăiască de azi pe mâine. Se roagă doar ca pruncii lor, cei care au primit astăzi ghiozdănele, să aibă o viață mai dreaptă”.

Într-o singură zi, peste 120 de copii din trei sate au primit nu doar un ghiozdan, ci și o șansă. Șansa de a începe școala cu fruntea sus, cu creioane ascuțite și caiete albe în care să scrie primele lor povești.

Iar cei care au făcut drumul au primit, la rândul lor, un dar mai mare decât toate: zâmbetele copiilor și certitudinea că uneori, într-un ghiozdan mic, încape întreaga lume.

 Maura ANGHEL

 

Comentarii

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme

20:26

Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme

SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

20:19

SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică

19:16

Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor

19:01

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

18:59

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

Comenzi online și colete deteriorate de la curieri! Cum pot recupera clienții prejudiciul!

18:39

Comenzi online și colete deteriorate de la curieri! Cum pot recupera clienții prejudiciul!

VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment”

18:29

VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment”

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

18:01

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

17:17

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar

17:10

600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

17:05

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele din Moldova

17:04

Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele din Moldova

De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală

16:51

De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală

Fresco Jugo s-a alăturat Civic Frutia

16:49

Fresco Jugo s-a alăturat Civic Frutia

CIVIC FRUTIA – Cum se face sucul 100% natural?

16:46

CIVIC FRUTIA – Cum se face sucul 100% natural?

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

16:44

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

16:41

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

15:59

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

Ai un brand destinat bebelușilor? Palas încă mai are deschisă sesiunea de înscrieri pentru cei mai buni furnizori din domeniu, la prima ediție a Baby Days Iași, 3 septembrie 2025

15:56

Ai un brand destinat bebelușilor? Palas încă mai are deschisă sesiunea de înscrieri pentru cei mai buni furnizori din domeniu, la prima ediție a Baby Days Iași, 3 septembrie 2025

Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași

15:21

Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași

Ieșenii, chemați să doneze sânge: „Este nevoie pentru foarte mulți pacienți”

15:19

Ieșenii, chemați să doneze sânge: „Este nevoie pentru foarte mulți pacienți”

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

15:05

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

Ceasuri de perete unice: cum să alegeți modelul perfect pentru casă

14:49

Ceasuri de perete unice: cum să alegeți modelul perfect pentru casă

Iașul văzut din goana curierilor de mâncare. O radiografie a orașului printre claxoane, aplicații și supraviețuire

14:10

Iașul văzut din goana curierilor de mâncare. O radiografie a orașului printre claxoane, aplicații și supraviețuire

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului

13:32

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului

Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București

12:25

Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București

Scrisoarea oficială care poate face Parlamentul să se mai gândească la tăierile din ASF

12:08

Scrisoarea oficială care poate face Parlamentul să se mai gândească la tăierile din ASF

Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice

11:52

Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice

10 Produse de Curățenie Care Nu Trebuie să Îți Lipsească din Casă

11:07

10 Produse de Curățenie Care Nu Trebuie să Îți Lipsească din Casă

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

11:05

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

Primele insule ecologice digitalizate au ajuns în Iași

11:05

Primele insule ecologice digitalizate au ajuns în Iași

Cât de pregătit ești să renunți la motorul termic?

10:36

Cât de pregătit ești să renunți la motorul termic?

Anunț privind începerea proiectului „Dezvoltarea unei platforme suport decizie pentru diagnosticul arteriopatiilor, bazată pe tehnologii Big Data, Învățare Automată și Procesare de Imagini – ArtCADe”

10:27

Anunț privind începerea proiectului „Dezvoltarea unei platforme suport decizie pentru diagnosticul arteriopatiilor, bazată pe tehnologii Big Data, Învățare Automată și Procesare de Imagini – ArtCADe”

COMUNICAT DE PRESĂ BRIANA TRAVEL SRL

09:00

COMUNICAT DE PRESĂ BRIANA TRAVEL SRL

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” SELECT GRUP SA,

09:00

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” SELECT GRUP SA,

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

08:46

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

08:04

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

Sumă imensă pentru investiții! 1,75 miliarde de euro injectați în zona de Nord-Est!

08:04

Sumă imensă pentru investiții! 1,75 miliarde de euro injectați în zona de Nord-Est!

FMI descinde la București: economia românească, verificată 'bob cu bob' / Întrevederi cu oficiali de top

08:01

FMI descinde la București: economia românească, verificată 'bob cu bob' / Întrevederi cu oficiali de top

Aurul sparge recordurile: 3.508 dolari uncial!

07:59

Aurul sparge recordurile: 3.508 dolari uncial!

România își ucide viitorul: record negativ la nașteri și blocaj la FIV. Iașul, în prima linie a colapsului demografic

07:51

România își ucide viitorul: record negativ la nașteri și blocaj la FIV. Iașul, în prima linie a colapsului demografic

Ce se va întâmpla în școli pe 8 septembrie

07:49

Ce se va întâmpla în școli pe 8 septembrie

Adrian Năstase, singurul român invitat oficial la marea paradă din China

07:48

Adrian Năstase, singurul român invitat oficial la marea paradă din China

Cotroceni, 2 septembrie: între demisia amânată și pixul care a schimbat tonul negocierilor

07:46

Cotroceni, 2 septembrie: între demisia amânată și pixul care a schimbat tonul negocierilor

Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate

07:45

Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate

Flamingo, noua rachetă roz a Ucrainei, îl va speria pe Putin? Concurența: „La distanță maximă, un avion rusesc are timp să ia pauză de fumat”

07:44

Flamingo, noua rachetă roz a Ucrainei, îl va speria pe Putin? Concurența: „La distanță maximă, un avion rusesc are timp să ia pauză de fumat”

Nicușor Dan: România vrea să găzduiască un centru de securitate al UE pentru Marea Neagră

07:43

Nicușor Dan: România vrea să găzduiască un centru de securitate al UE pentru Marea Neagră

UE s-a făcut din nou de râs: a dat vina pe Rusia pentru bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen, însă Flightradar arată altceva

07:41

UE s-a făcut din nou de râs: a dat vina pe Rusia pentru bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen, însă Flightradar arată altceva

Incepe Balul? - Trump cere ADEVĂRUL despre

07:40

Incepe Balul? - Trump cere ADEVĂRUL despre "vaccinurile" Covid

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

07:12

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
Licitatie teren str. Ciurchi 66. CASA DE INSOLVENTA A&B SPRL in calitate de lichidator judiciar a SC ”CONSTRUCT DESIGN” SRL , emite PUBLICATIA DE VINZARE NR. 5 privind terenul in suprafata de 380 mp situate in Iasi, str. Ciurchi nr. 66 . Pretul de pornire a licitatiei este de 78951 Euro la care se adauga TVA. Licitatorii nu vor putea oferi un pret inferior pretului de pornire , licitatia putind fi efectuata doar cu pret crescator. La licitatie poate participa orice persoana juridica sau fizica care face dovada achitarii unui avans de 10 % din pretul de pornire in contul: SC” CONSTRUCT DESIGN”SRL- in faliment ,J22/1187/2003;CUI 15560898 ; Cont:RO93BRDE240SV64346932400 si vor trimite dovada cu cel putin 24 de ore inaintea licitatiei catre lichidator prin e-mail. Licitatiile vor avea loc la sedul procedural al lichidatorului astfel: • La data de 11 septembrie 2025 , orele 12; • In situatia in care nu va fi nici un licitant, urmatoarea licitatie va avea loc la data de 17 septembrie 2025, ora 12:00; • Daca nici la adoua licitatie nu va fi nimeni prezent sau nu va oferi pretul de pornire , a treia licitatie va avea loc la data de 24 septembrie 2025 , ora 12:00; • Daca nici la a treia licitatie nu va fi nimeni prezent sau nu va oferi pretul de pornire, a patra licitatie va avea loc la data de 30 sept. 0ra 12:00. Persoana fizica care se prezinta la licitatie in numele unei persoane juridice este obligate sa prezinte o delegatie din partea societatii cu indicarea exacta a calitatii sale si o copie semnata pentru conformitate cu originalul prion care Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat cumpararea la licitatie a terenului .
Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare, cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J37/231/1991, avand CUI: R02808054, organizeaza licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii de utilaje agricole conform lista, aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in perioada 11-12.09.2025, cu preturi de pornire intre 1.000 si 130.000 Lei. Termen-limita inscriere pentru oricare licitatie: 10.09.2025, ora 12.00. Preturile de pornire la licitatii nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online, prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confidentia litate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 100 Lei+TVA si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Documentatia de participare la licitatie se va depune exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Agrocomplex Barlad SA, pe adresa de e-mail: ofifice@agro-complex.ro sau la numarul de telefon: 0744.950.751 -Petru Maximiuc. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari@five advisory.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme
03/09/2025 20:26

Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme

Localnicii din comuna ieseană au ajuns cunoscuti pentru recoltele-record si pepenii dulci. Anul acesta sezonul este unul care a intrecut asteptările. Revoltata e bună si prelungită. Ultimii pepeni sunt cule ...

Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică
03/09/2025 19:16

Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică

Un băieţel de doar un an şi jumătate şi-a pierdut viaţa după ce s-a electrocutat in timp ce se juca impreună cu tatăl său pe gazonul din Piaţa Civică din Vaslui. Copilul a căzut secerat in momentul ...

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor
03/09/2025 19:01

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor

La Iasi, ora 5 dimineata nu e doar o oră, e un test de rezistentă. Cand majoritatea incă isi poartă somnul greu in apartamentele gri, pe străzi pulsează deja o altă lume – discretă, grăbită, tă ...

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie
03/09/2025 18:59

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

Iasul si-a schimbat reperele in ultimele două decenii. Dacă odinioară centrul civic, parcurile sau pietele erau locuri de intalnire, astăzi oamenii preferă să se vadă „la Palas” sau „la ...

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați
03/09/2025 18:01

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

* conform analizei guvernamentale, cea mai afectată institutie va fi Primăria Municipiului Iasi, care ar trebui să renunte la 25 de angajati * nici celelalte orase nu scapă: Pascaniul ar pierde 10 posturi, ...

600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar
03/09/2025 17:10

600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar

La inceput de septembrie, Iasul se pregăteste nu doar pentru redeschiderea scolilor, ci si pentru o lectie de solidaritate. Sambătă, 6 septembrie 2025, de la ora 11.00, in Parcul Expozitiei, Primăria Munici ...

Electricele iau avânt în capitala Moldovei
03/09/2025 17:05

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

* nicio Dacia electrică achizitionată in Iasi, in august, iar Hyundai domină piata, cu mai bine de jumătate dintre masinile „verzi” inmatriculate luna trecută * premieră: zero masini de lux in ...

Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele din Moldova
03/09/2025 17:04

Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele din Moldova

* licitatiile aflate in derulare insumează peste 357 de milioane de euro si vizează atat inlocuirea si extinderea retelelor de gaze, cat si lucrări de mentenantă si modernizări la infrastructura electrică ...

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale
03/09/2025 15:59

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

  În bănci, elevii nu mai ridică timid mana pentru a cere o explicatie. Au in buzunar un profesor invizibil care le răspunde instant, le rescrie compunerile si le calculează problemele cu o prec ...

Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași
03/09/2025 15:21

Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași

Iaşul devine pentru cateva zile un centru al memoriei colective, locul in care suferinţa, curajul şi rezistenţa anticomunistă sunt readuse in atenţia publicului, pentru ca lecţiile trecutului să nu fie ...

Economie
De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală

De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală

Sport
SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

Sanatate
Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei