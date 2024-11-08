Frigul umple spitalele ieșene cu „cazuri sociale”

* un bătrân din Tansa a fost găsit în casă în şoc hipotermic * cel mai dramatic caz este însă cel al unui bărbat de 43 de ani care a suferit amputaţie la nivelul ambelor membre inferioare din cauza degerătorilor suferite în iernile anterioare, pentru că locuieşte într-un autoturism

Temperaturile scăzute au dus la apariţia primelor cazuri de hipotermie din noul sezon rece. Din nefericire, de la o zi la alta numărul celor afectaţi de frig este tot mai mare. Medicii fac apel atât la autorităţi cât şi la societatea civilă să se implice în acordarea de ajutor pentru oamenii singuri sau pentru cei fără casă.

Un bătrân din Tansa a fost găsit în casă în şoc hipotermic. El a fost adus în Iaşi, la Spitalul „Sf.Spiridon”, unde medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viaţa.

Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a fost adus la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul „Sf.Spiridon” cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă, după ce a fost găsit în şoc hipotermic într-o casă neîncălzită din satul Tansa, comuna Domniţa. „Pacientul a suferit o hipotermie severă. În momentul în care a fost găsit găsit inconştient, temperatura sa corporală fiind de 25 grade. Când a ajuns la UPU i-a fost pus diagnosticul de hipotermie severă. S-au început investigaţiile medicale, a fost reîncălzit. Acum are 36 grade. El prezintă şi patologie cardiovasculară şi hepatice cronice. De aceea a fost internat în clinica de Medicină Internă, pentru tratament de specialitate deoarece hipotermia severă poate provoca şi insuficienţă renală. Deocamdată, starea pacientului este stabilă”, a spus dr Diana Cimpoeşu, şefa UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Medicul spune că din cauza frigului de la o zi la alta creşte numărul cazurilor sociale care ajung la spitalele din Iaşi. Două astfel de persoane sunt internate la Spitalul „Sf. Spiridon”, unul la Clinica de Chirurgie, altul la Medicină Internă, ceilalţi s-au întors la locuinţele improvizate după ce le-a fost administrat tratamentul de specialitate. „Cel mai dramatic caz este al unui bărbat de 43 de ani, care a suferit amputaţie la nivelul ambelor membre inferioare din cauza degerătorilor suferite în iernile anterioare, pentru că locuieşte într-un autoturism”, a spus dr Diana Cimpoeşu.

Medicii fac apel atât la populaţie dar mai ales la autorităţi, pentru a veni în sprijinul acestor persoane. „Facem un apel către autorităţile cu responsabilităţi în asistenţa socială, atât la nivelul municipiului cât şi la nivelul judeţului, dar mai ales la organizaţiile neguvernamentale sau cei care îi pot ajuta. După ce se sună la serviciul 112, aceste persoane sunt aduse în serviciul de urgenţă unde sunt stabilizaţi, iar după aceea încep problemele. Trebuie să le găsim o locuinţă unde să se întoarcă. Pentru că tot ceea ce au ei nevoie este o locuinţă, un pic de mâncare, un pic de căldură, iar în anumite situaţii se poate face reinserţie socială. Ei sunt oameni care pot să muncească, care să ajute la rândul lor pe alţii”, a spus dr Diana Cimpoeşu. Laura RADU