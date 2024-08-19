GALERIE FOTO - Micii dansatori din Iași, medaliați cu aur și argint la cel mai mare concurs de dans sportiv din lume

Iașul a urcat din nou pe un podium internațional, de această dată la German Open Championships (GOC), cea mai mare competiție de dans sportiv din lume. Concursul a avut loc la Stuttgart (Germania), între 13 și 17 august. Ajunsă la a 36-a ediție, competiția de renume a reunit dansatori de top din întreaga lume, structurați pe categorii de vârstă și secțiuni specifice, cum ar fi Latino, Standard și 10 dansuri. Din Iași au participat trei perechi de la Clubul Dance Energy Academy. Este vorba despre Tudor Colbu & Ilinca-Maria Molocia - tripli campioni naționali în 2024 la categoria 6-9 ani (secțiunile Latino, Standard și 8 dansuri), Iannis-Andrei Sabie-Cristel & Ana Colbu (pereche mixtă: Club Sportiv Noblesse și Club Sportiv Dance Energy) - tripli vicecampioni naționali la categoria 10-11 ani (secțiunile Standard, Latino și 10 dansuri) și Eduard-Andrei Coșofreț & Alexia Maria Mihai (pereche mixtă între cluburile: Dance Energy Academy și Bucovina Dance Suceava) - medaliați cu bronz la Campionatul Național de dans sportiv 2024, categoria Junior 2, Latino.

La final, micii dansatori ieșeni au câștigat 4 medalii de aur și două de argint. Aurul va ajunge la Iași prin Iannis-Andrei Sabie-Cristel & Ana Colbu (Juvenile 2 8 dansuri, 37 de perechi participante), Tudor Colbu & Ilinca-Maria Molocia (din 18 perechi participante, Juvenile 1 - 6 dansuri); Tudor Colbu & Ilinca-Maria Molocia (din 18 perechi participante, Juvenile 1 Standard) și Iannis-Andrei Sabie-Cristel & Ana Colbu (din 55 de perechi participante, Juvenile 2 Latino). Cu argint au fost răsplătite perechile Tudor Colbu & Ilinca-Maria Molocia (din 21 de perechi participante, - Juvenile 1 Latino), Iannis-Andrei Sabie-Cristel & Ana Colbu (din 34 de perechi, Juvenile 2 Standard). Lor li s-au adăugat Eduard Andrei Coșofreț și Alexia Maria Mihai (locul 10, Junior 2 – Latino, din 127 de perechi participante). „Suntem împliniți și mulțumiți, având în vedere performanțele sportivilor noștri atât în ceea ce privește medaliile obținute, cât și din perspectiva calității dansului prezentat. Anul acesta se împlinesc 12 ani de la prima medalie de aur obținută de clubul nostru la această prestigioasă competiție și se pare că am reușit să marcăm momentul tot printr-o formulă performantă: 4 medalii de aur și 2 medalii de argint. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără o echipă bine închegată, sportivi - antrenori - părinți, fără constanță în procesul de pregătire și, bineînțeles, fără o viziune dezvoltată pe termen lung”, a spus Andreea Necula, antrenor Dance Energy Academy. „Imnul României a umplut sala și inimile noastre de mândrie și fericire pentru dansatorii neamului nostru. Iannis Sabie-Cristel & Ana Colbu sunt câștigătorii unuia dintre cele mai mari concursuri, cu 55 de perechi la start din toată lumea. Mulțumim echipei noastre uimitoare”, a fost mesajul Anielei Sabie-Cristel, co-fondator al Clubului Noblesse.

Maura ANGHEL