La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Ghid de supraviețuire în Iașul supraaglomerat

Ghid de supraviețuire în Iașul supraaglomerat

Ghid de supraviețuire în Iașul supraaglomerat

* în inima aglomerărilor urbane moderne, viața pulsează într-un ritm alert, iar provocările zilnice devin parte integrantă a existenței locuitorilor * cu fiecare claxon strident, fiecare respirație încărcată de particule de praf și fiecare căutare disperată de un spațiu verde, oamenii din marile orașe ale lumii se confruntă cu un test constant de reziliență * supraviețuirea în aceste comunități, așa cum este și Iașul, nu mai este doar o chestiune de adaptare, ci de inovație și luptă continuă pentru o calitate mai bună a vieții

Reportajul complet poate fi citit în ediția de mâine a ziarului Evenimentul

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe