Ghid de supraviețuire în Iașul supraaglomerat

* în inima aglomerărilor urbane moderne, viața pulsează într-un ritm alert, iar provocările zilnice devin parte integrantă a existenței locuitorilor * cu fiecare claxon strident, fiecare respirație încărcată de particule de praf și fiecare căutare disperată de un spațiu verde, oamenii din marile orașe ale lumii se confruntă cu un test constant de reziliență * supraviețuirea în aceste comunități, așa cum este și Iașul, nu mai este doar o chestiune de adaptare, ci de inovație și luptă continuă pentru o calitate mai bună a vieții

Reportajul complet poate fi citit în ediția de mâine a ziarului Evenimentul