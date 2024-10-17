Gigacaloria ieșenilor, imposibil de scumpit!

Nici a treia tentativă nu a fost cu noroc pentru șefii municipalității, care așteptau un vot pozitiv în Consiliul Local pe proiectul vizând majorarea prețului la gigacalorie. Conform documentului, ieșenii ar fi urmat să achite 400 de lei pentru gigacalorie, la un cost de producție de a agentului termic de 900 de lei, din care 500 de lei ar fi reprezentat subvenția acordată de Primărie.

Proiectul de majorare a tarifului gigacaloriei în municipiul Iași a fost respins însă, miercuri, de consilierii locali. „Noi suntem obligați, ca administrație, să racordăm întreg procesul economic de fabricare a energiei termice la prețurile actuale, la prețul gazului, la prețul manoperei pe care o băgăm, pentru că salariile au crescut, combustibilii au crescut. În principiu, n-am adus decât aceleași informații. Creșterea pentru populație s-ar fi făcut într-un ritm mult mai încet decât subvenția. Noi creștem subvenția de trei ori mai mult decât prețul la populație. Consiliul Local a simțit acest lucru și a avizat contractarea unui împrumut. Nivelul de îndatorare a orașului pe care l-am raportat către Ministerul de Finanțe este de 6,58%, maximul pe care te poți îndatora este de 30% deci nu am ajuns nici măcar în partea inferioară a clasamentelor la nivel național”, a spus primarul Mihai Chirica.

Ieșenii vor plăti, în continuare, gigacaloria la un preț de 254 de lei, cu TVA, preț neajustat din anul 2019. Primăria subvenționează cu 100,87 lei/MWh prețul local de producție, care este de 278,18 lei/MWh, astfel încât populația să plătească 177,31 lei/MWh, echivalentul a 206,21 lei/gigacalorie, preț fără TVA.

În sistemul centralizat de termoficare din Iași sunt conectate 21.269 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice, între care 81 de școli și 10 spitale. Radu MARIN