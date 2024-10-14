Hoţul a plecat cu prada înghesuită în diplomat

Abia ieşit din închisoare, Marius D. n-a rezistat foarte mult în libertate. Ajuns în cartier, a aflat de decesul doamnei S. şi, că înainte de moarte, bătrâna îi lăsase casa doar fiului, Vasile, nu şi fiicei…

E vorba de o gospodărie bine pusă la punct, o clădire cu patru camere şi două anexe gospodăreşti, în care se strânseseră, de-a lungul anilor, diverse lucruri de uz gospodăresc. Obiectiv tentant, mai ales că Vasile plecase, pentru o vreme, din oraş. Se dusese în vizită la sora lui. Casa, nesupravegheată. Cel puţin, aşa gândea hoţul. Care a dat atacul la începutul lunii februarie.

După ce a sărit gardul, Marius s-a pus pe cotrobăit. Uşile erau toate încuiate, dar a avut norocul să găsească un topor uitat afară, în spatele uneia dintre magazii. Cu ajutorul uneltei, a deschis peste tot, plecând de-acolo cu un telefon mobil, un set complet de bărbierit, o ruletă digitală, un cuţit, un aprinzător electric, o boxă portabilă şi trei perechi de blugi. A înghesuit toată prada într-o geantă diplomat găsită în dormitor, ieşind astfel foarte ţanţoş pe uşa casei.

Bucuria i-a fost de scurtă durată, Vasile s-a întors, şi-a dat seama imediat de spargere, a anunţat poliţia. Poate că hoţul ar fi scăpat neprins, lucrurile le-a vândut pe nu se ştie unde, însă păgubitul avea camere de supraveghere. Şi-a recunoscut imediat mult mai tânărul vecin de cartier, poliţiştii îl aveau şi ei în baza de date, prinderea spărgătorului cu diplomat fiind o chestiune de ore.

Astfel, rechizitoriul a ajuns în instanţă extrem de repede, în doar o lună, iar vineri, 11 octombrie, a venit şi sentinţa. Trei ani cu executare. Din pricina cazierului. Plus obligaţia de a achita despăgubiri în cuantum de 2.500 lei. Claudiu CONSTANTIN