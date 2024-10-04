Iași, oraș al depresiei! Peste 5.000 de ieșeni au cerut sprijinul psihiatrilor, în câteva luni!

De la an la an, tot mai mulți ieșeni ajung la Institutul de Psihiatrie „Socola”, din Iași. Nu sunt neapărat mai bolnavi, dar nu se mai simt atât de rușinați de a recunoaște ca au o problemă și a cere ajutor de specialitate. De altfel, adresabilitatea mare se vede și în interesul tinerilor de a deveni psihiatri sau psihologi. Peste 5.300 de pacienți au ajuns la camera de gardă de la „Socola” în primele luni ale acestui an și au fost diagnosticați cu depresie, mai bine de jumătate fiind femei. Cifrele sunt mari, ținând cont ca anul trecut au fost, în total, 7.700 astfel de cazuri.

„A crescut numărul de cazuri, dar și numărul de prezentări”

Vedem, așadar, un număr în creștere al celor care vin să ceară ajutor. „A crescut adresabilitatea pentru că cer ajutorul mai ales familiile. În ultimul an am întâlnit tineri ajunși în urgență pentru atac de panică și tulburări de anxietate. Încă există stigma, dar a scăzut numărul celor care sunt interesați că vor fi judecați de cei din jur. Mai sunt și cei care încă au păstrat această nevoie de a nu se afla, mai ales cei de peste 50 de ani. De multe ori îi auzim cu frază eu nu sunt nebun. Un pacient care nu doarme până la urmă e un pacient care are nevoie de ajutor. A crescut și numărul de cazuri și numărul de prezentări. Acceptă că au o problemă și sunt trimiși din ambulatoriu, ori de către medicul de familie și acceptă ajutorul”, spune dr. Raluca Modoranu, medic psihiatru la Institutul „Socola” din Iași.

Teama ca ar putea afla ceilalți rămâne

Deși numărul de prezentări la psihiatru crește, mulți pacienți preferă încă discreția. Cei mai mulți amânau prezentarea la medic de teama că ar putea fi considerați „nebuni” de ceilalți și marginalizați, ulterior. Cu toate acestea, decid să vină la medic.

O femeie de 67 de ani, din județ, care suferă de depresie a venit la Institutul „Socola”, chiar dacă copiii ei nu au văzut cu ochi buni acest lucru. A decis ca are nevoie de ajutor și nu a mai ținut cont de ce spune lumea. „O boală grea, grea de nu poți spune în cuvinte, depresia asta. Din burtă m-a luat cu frică, palpitații. Amețeam, nu vedeam nimic. Nu puteam să mă ridic din pat sau să mănânc, nu mai făceam treabă. Am avut niște probleme cu niște rude și am ajuns așa. De astă vară am început. Un preot mi-a recomandat să merg la medic și am mers și am primit tratament și apoi mă simțeam bine și l-am întrerupt și după a venit iar depresia. Când am auzit că vin aici, copiii mi-au zis că sună urât, dar eu am zis că merg ca să mă fac bine. Sună urât, ziceau, că mă țin închisă, dar nu e așa. Oamenii nu înțeleg ce e aici. Și în comună, dacă te aude, zic că ești nebun și nu am zis la nimeni”, explică pacienta diagnosticată cu depresie.

Terapia la psiholog, o nouă modă

La psiholog apelează din ce în ce mai mulți oameni. Comunicarea de pe rețelele de socializare și promovarea beneficilor terapiei au făcut ca mulți să se prezinte din timp la specialist. Mulți apelează la terapie cu psihologi și evită astfel să ajungă direct pe mâinile psihiatrilor. Specialiștii recunosc faptul că,, în ultimii ani, deschiderea oamenilor spre terapie a crescut simțitor. „Decizia mea de a fi psiholog a fost luată de acum 25 de ani și a fost influențată de pasiunea mea de a discuta cu oamenii. De mică am observat că oamenii se confruntă cu diverse emoții distructive care îi făceau să aibă comportamente diferite. A fi psiholog e despre a fi uman, a asculta activ, a oferi ghidaj în situații critice. E o diferență foarte mare între ce era acum 25 de ani și ce e în prezent. În primul rând, vorbim de accesul la informație, care era restrâns acum 3 decenii, erau diverși indivizi cu concepții greșite față de cei cu afecțiuni psihologice și s-a creat și stigmatizarea mare a celor care cereau ajutor”, spune Irina Mitrea Iliescu, psiholog clinician în cadrul Institutului „Socola” din Iași.

Teama există și când vine vorba de psiho-terapie

Mulți preferă să vină în privat, pentru că li se pare mai discret. „Există o oarecare rușine în ceea ce privește identitatea lor personală. Le e rușine ca ceilalți să vadă că au o problemă. Mulți consideră că a veni la psiholog e despre a veni la psihiatrie sau a lua un tratament, ceea ce e fals. Sunt mulți care merg la privat. Mai ales mulți tineri și adolescenți avem. A crescut adresabilitatea în rândul tinerilor”, explică Irina Mitrea Iliescu, psiholog clinician în cadrul Institutului „Socola” din Iași.

Concurență record la Facultatea de psihologie

Și din partea tinerilor se vede o creștere a interesului de a deveni specialiști în domeniu. La fel cum la rezidențiat bătaia pe locurile în psihiatrie e mare, anul acesta s-a înregistrat un record privind numărul celor care au vrut să studieze, la facultate, psihologia. „Am avut o concurență foarte mare atât în sesiunea din iulie, cât și în cea din septembrie. În iulie, doar la psihologie am avut concurență de peste 7 candidați pe un loc, iar în română la psihologie învățământ la distanță am avut concurență de 26,7 candidați pe loc. Pe 8 locuri s-au înscris 200 de candidați. Am putea să remarcăm faptul că, în linii mari, avem două feluri de candidați. Absolvenții de liceu, care vor o carieră în domeniu, dar și cei care deja au o altă meserie, alte studii și vor o reconversie spre psihologiei. Dorința de a munci cu alți oameni îi face să vină spre psihologie”, spune conf.dr Cornelia Mairean, prodecan Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UAIC Iași.

Statistici depresie

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași arată că, în 2020, erau 4.720 pacienți diagnosticați și internați cu depresie, dintre aceștia aproape 3.000 erau femei. În 2021. numărul acestora a crescut la 5.803, anul următor a ajuns la aproape 6.000, iar anul trecut la aproape 7.700.

Maria STANCU