Iași: Spectacol deosebit cu ocazia celor 68 de ani de la înființarea Operei

Artiştii Operei Naţionale Române Iaşi (ONRI) vor interpreta, sâmbătă şi duminică seara, în Sala Mare a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri", în spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini.

Managerul interimar al ONRI, Andrei Fermeşanu, a declarat că în ultimii ani teatrul liric ieşean a prezentat publicului celebra creaţie pucciniană în fiecare zi de 3 noiembrie, în semn de preţuire pentru faptul că pentru prima dată la Opera ieşeană "Tosca" lui Puccini a fost interpretată pe 3 noiembrie 1956.

"În fiecare an, pe 3 noiembrie, gândurile noastre se îndreaptă în principal către cei care au pus solida fundaţie a Operei Iaşi, fără de care instituţia nu putea avea un parcurs atât de apreciat. Nu putem onora complet trecutul unui teatru care, de-a lungul timpului, a oferit spectacole remarcabile pe plan internaţional şi a lansat nume mari ale liricii mondiale decât prin încercarea de a propune noi producţii memorabile. Tradiţia este respectată şi în acest an, duminică, de la ora 18,30, în Sala Mare, fiind programată o nouă întâlnire cu opera care la premiera mondială, din 1900, de la Teatrul Constanzi din Roma, a avut-o în rolul principal pe legendara soprană română Haricleea Darclee. În plus, spectacolul, cu o altă distribuţie, poate fi urmărit şi sâmbătă, tot în Sala Mare, de la ora 18,30. Sperăm ca şi în acest an spectacolul Tosca, care va fi prezentat în dublă reprezentaţie, să fie o reuşită care să rămână în memoria afectivă a publicului", a declarat managerul interimar al Operei Naţionale Române din Iaşi.

Conform programului ONRI, pe 5 noiembrie va fi un nou "Concert la Palat" la Palatul Culturii din Iaşi, 7 noiembrie va fi spectacolul "Romeo şi Julieta", de Serghei Prokofiev în Sala Mare, pe 8 noiembrie va fi "Scena şi culisele. Ieri şi azi", o conferinţă susţinută de Ioan Holender şi Sever Voinescu - Sala Mare, pe 9 noiembrie va fi "Romeo şi Julieta", de Serghei Prokofiev în Sala Mare, iar pe 27, 29 şi 30 noiembrie va fi premiera "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini în Sala Mare.