Ia românească - cerere tot mai mare, prețuri de mii de euro!

* în anumite zone, prețurile ating niveluri surprinzătoare * iile moderne, stilizate pentru evenimente: 400-1.200 lei, modele „de designer”, promovate în colecții sezoniere: 1.500–5.000 lei, iar unele piese de lux, cu branding artistic și promovare în zone de fashion pot depăși 8.000–10.000 lei

Ia românească, simbol identitar și piesă de patrimoniu cultural, a devenit în ultimii ani mai mult decât un obiect vestimentar tradițional: s-a transformat într-un produs cu piață proprie, cu prețuri care variază spectaculos în funcție de regiune, tehnică, complexitate și, mai nou, de „prestigiul” atelierului care o realizează.

De la târgurile meșteșugărești din Moldova până la boutique-urile din marile orașe sau platformele online internaționale, ia românească traversează o perioadă de cerere intensă, în care autenticitatea se vinde tot mai scump, iar piesele lucrate manual devin obiecte de colecție.

Moldova și Bucovina: centrul tradiției, prețuri încă „accesibile”, dar în creștere

În zonele cu tradiție puternică – Iași, Neamț, Suceava, Botoșani – ia românească se păstrează încă relativ aproape de meșteșugul autentic.

Iile simple, cu broderii standard, pornesc de la 300 la 600 lei, modelele realizate manual, cu cusături dense și motive tradiționale complexe, urcă la 700-1.500 lei, piesele de autor, realizate de meșteri cunoscuți sau ateliere consacrate, depășesc frecvent 2.000-3.500 lei.

Aici încă se mai simte influența atelierelor tradiționale, dar cererea crescută din ultimii ani împinge constant prețurile în sus.

Transilvania: zona premium a iei autentice

În județe precum Cluj, Sibiu, Brașov sau Maramureș, ia românească intră într-o altă categorie de piață: cea a produselor „premium” sau chiar de colecție.

Modelele inspirate din costume vechi restaurate sau reinterpretate costă între 800 și 2.000 lei, iile lucrate integral manual, cu mătase naturală sau bumbac de calitate superioară: 1.500-4.000 lei, iar piesele rare, realizate în serii extrem de mici, pot depăși 5.000–7.000 lei.

În această zonă, ia nu mai este doar vestimentație, ci obiect de statut cultural și estetic.

În anumite zone din România, printre care București și Iași, ia a devenit în ultimul deceniu cel mai important hub comercial pentru ia românească reinterpretată.

Aici, prețurile ating uneori niveluri surprinzătoare. Iile moderne, stilizate pentru evenimente: 400-1.200 lei, modele „de designer”, promovate în colecții sezoniere: 1.500–5.000 lei, unele piese de lux, cu branding artistic și promovare în zone de fashion pot depăși 8.000–10.000 lei.

În Iași, ia românească nu mai este doar tradiție - este fashion, brand și declarație de identitate reinterpretată.

Diaspora și piețele internaționale: unde ia devine produs de export cultural

În diaspora românească și în piețele internaționale (Franța, Italia, SUA), ia românească intră în zona de „lux etnic”.

Produse standard exportate: 100–300 euro, piese lucrate manual de artizani români promovați internațional: 300–1.000 euro, colecții de autor sau colaborări cu designeri internaționali: pot depăși 1.500–3.000 euro.

Aici, paradoxul devine evident: ceea ce în România poate fi considerat obiect tradițional, în afară devine produs exclusivist.

Unde se caută cel mai mult ia românească

Cererea nu mai este uniformă și a explodat în trei direcții majore: Evenimente și sărbători tradiționale (1 iunie, 24 iunie – Ziua Iei), Festivaluri culturale și turistice, Social media și influenceri, unde ia a devenit piesă „instagramabilă”.

În mod surprinzător, cel mai mare volum de căutări online vine din mediul urban, nu din rural, iar interesul internațional crește accelerat în rândul comunităților de design și fashion sustenabil.

O piață în care tradiția devine premium

Ceea ce odinioară era îmbrăcăminte de zi cu zi în satele românești a devenit astăzi un produs cu segmentare de piață, branding și prețuri de lux.

Ia românească nu mai este doar cusută – este „curatoriată”, reinterpretată și, uneori, transformată într-un simbol de statut.

Între tradiție și modă, între patrimoniu și business, ia românească trăiește astăzi una dintre cele mai intense transformări culturale și economice din spațiul românesc contemporan. Carmen DEACONU