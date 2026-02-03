* în 2025, județul Iași a înregistrat peste 5.000 de radieri de firme, iar aproape jumătate dintre acestea au fost închise în mai puțin de 12 luni de la lansare * comerțul online, transporturile și construcțiile domină topul abandonurilor

În județul Iași, în cursul anului 2025, au fost radiate 5.236 de firme, potrivit datelor oficiale publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. O parte semnificativă dintre acestea – peste 40% – erau entități înființate cu mai puțin de un an în urmă, ceea ce semnalează dificultățile reale ale antreprenorilor debutanți de a rezista în piață mai mult de câteva luni.

Cele mai afectate sectoare sunt aceleași care înregistrează și cele mai multe înmatriculări rapide, de tip „firmă de apartament”. Comerțul cu amănuntul, inclusiv online, a generat cele mai multe închideri rapide, cu o pondere de 18,4% din totalul firmelor radiate în primul an. Urmează transporturile rutiere de mărfuri și persoane, cu 16,2%, și lucrările de construcții și amenajări, care au cumulat 12,8%. Alte domenii vizibil afectate au fost publicitatea, designul și creația digitală, cu 9,6%, IT-ul și serviciile software – 8,1%, precum și restaurantele și cafenelele, care au însumat 5,4%.

Potrivit estimărilor agregate din evaluările programului Start-Up Nation și rapoartele Consiliului Național al IMM-urilor, cei mai mulți antreprenori care renunță în primul an sunt persoane sub 40 de ani. Distribuția demografică estimativă indică o pondere de 38% pentru segmentul 20–29 de ani și de 29% pentru cei între 30 și 39 de ani. Restul sunt împărțiți între antreprenorii de 40–49 de ani (18%) și cei cu vârste peste 50 de ani (15%). Aceste cifre sunt susținute și de profilurile aplicanților la finanțări nerambursabile, care arată o pondere ridicată a tinerilor debutanți în rândul celor care își încearcă norocul în business.

Cauzele acestui eșec precoce sunt multiple, dar recurente: schimbările fiscale bruște, lipsa de capital de rulaj, birocrația administrativă, lipsa clienților constanți și costurile fixe greu de susținut în lipsa unei baze comerciale reale. În paralel, o parte dintre firmele închise sunt rezultatul unor înființări motivate mai degrabă de oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile decât de existența unui plan de afaceri sustenabil.

Dan DIMA