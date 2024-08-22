Iașul ar putea deveni oraș neutru din punct de vedere climatic

Orașele din România cu peste 50.000 de locuitori mai au doar trei săptămâni în care pot aplica la proiectul M100, prin care pot beneficia de sprijin pentru a deveni neutre din punct de vedere climatic. Termenul limită pentru înscriere în cadrul acestui proiect este 15 septembrie 2024, după care 10 dintre orașele care au aplicat urmează să fie selectate de un juriu internațional.

„Prin intermediul M100, misiunea oglindă a Misiunii UE 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030 și cu sprijinul partenerilor din Norvegia și Islanda, 10 orașe din România vor beneficia de informații, activități de dezvoltare a capacității (workshopuri, webinarii, sesiuni de asistență tehnică individuală) și documentație (ghiduri și modele de documente programatice) pentru elaborarea planurilor de acțiune pentru neutralitate climatică, a planurilor de investiții și a altor documente relevante. Orașele vor putea face, astfel, pași importanți pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2035”, precizează inițiatorii proiectului, care subliniază că angajamentul orașelor va fi acela de a nu mai contribui la poluarea care provoacă schimbările climatice.

Potrivit reprezentanților M100, după 15 septembrie va urma de un proces complex de evaluare coordonat de un juriu internațional format din profesioniști renumiți din diverse domenii relevante precum urbanismul, neutralitatea climatică sau dezvoltarea durabilă. Numele celor 10 orașe selectate vor fi anunțate oficial în cadrul evenimentului „Climate Neutrality Forum M100” care va avea loc pe 29 și 30 octombrie la București, la Mina Museum. Orașele selectate vor beneficia de expertiză, sprijin tehnic și administrativ pentru creșterea capacității în vederea atingerii neutralității climatice.

Caravana Neutralității Climatice a poposit în luna iulie la Iași

În acest context, în lunile iulie și august, sub egida Mirror Mission Cities Hub România, în parteneriat cu Urbanize Hub, Ordinul Arhitecților din România și UEFISCDI, au fost organizate o serie de evenimente regionale, workshop-uri și conferințe în cinci orașe din țară, în cadrul Caravanei Neutralității Climatice M100 Evenimentele au fost destinate atât administrațiilor publice, zonelor metropolitane și zonelor urbane funcționale din România, care doresc să se înscrie în apelul de selecție M100, cât și specialiștilor în dezvoltare urbană, mobilitate, mediul construit, energie sau sustenabilitate, dar și organizațiilor din mediul nonguvernamental care contribuie deja, prin proiectele lor, la atingerea țintelor de neutralitate climatică a orașelor din România. „Scopul principal al caravanei a fost acela de a mobiliza actorii vieții urbane pentru îndeplinirea obiectivelor Misiunii Oglindă a Misiunii UE 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030, prin care orașele din România vor primi susținere pentru a dezvolta planuri concrete de acțiune pentru tranziția verde”, afirmă inițiatorii proiectului.

La Iași, Caravana Neutralității Climatice M100 a ajuns pe 29 și 30 iulie. Până acum au răspuns pozitiv la invitația M100 de a participa la Caravana Neutralității Climatice reprezentanți la nivel administrativ, din mediul nonguvernamental, academic și privat din 17 orașe ale țării, respectiv Alba Iulia, Arad, Bacău, Bârlad, Botoșani, Brașov, București, Buzău, Constanța, Sibiu, Iași, Oradea, Reșița, Suceava, Târgoviște, Timișoara și Sfântu Gheorghe.

Obiectivul principal al proiectului M100, tranziția orașelor către neutralitatea climatică

Proiectul M100 are ca obiectiv general sprijinirea orașelor, în special a celor din regiunile mai puțin dezvoltate și a orașelor mici și mijlocii, în planificarea tranziției către neutralitatea climatică. Proiectul este finanțat din granturi SEE și Norvegiene prin Fondul pentru Relații Bilaterale și implementat sub egida HUB-ului M100, prin UEFISCDI în calitate de operator de programe în parteneriat cu Urbanize Hub - Asociația Institutul pentru Dezvoltare Locală, Ordinul Arhitecților din România (OAR), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Nordic Edge și RANNIS – Icelandic Center of Research. HUB-ul M100 este un demers național dedicat coordonării eforturilor pentru atingerea țintelor de neutralitate climatică, coordonat de Ovidiu Cîmpean, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), având secretariatul asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării ( UEFISCDI ). HUB-ul M100 susține atât cele trei orașe românești selectate deja în Misiunea UE: Cluj- Napoca, București (Sectorul 2) și Suceava, cât și alte orașe care vor să atingă neutralitatea climatică. Edi MACRI