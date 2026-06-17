Iașul dă lovitura verii! Finalista de la Roland Garros vine la Iași Open!

* fosta număr 2 mondial, Paula Badosa, și revelația sezonului, Maja Chwalinska, și-au confirmat prezența la WTA 250 UniCredit Iași Open, alături de Sorana Cîrstea, aflată în Top 20 mondial, de Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive organizate vreodată în Moldova! Într-o perioadă în care marile competiții se concentrează de regulă în București, Cluj sau pe litoral, capitala Moldovei reușește să atragă nume uriașe ale tenisului mondial și să transforme WTA 250 UniCredit Iași Open într-un adevărat magnet internațional.

Lovitura de imagine este uriașă: fosta număr 2 mondial, Paula Badosa, și revelația sezonului, Maja Chwalinska, și-au confirmat prezența la Iași. Pentru un oraș aflat în plină competiție cu marile centre sportive ale țării, vestea reprezintă un semnal puternic că Iașul începe să conteze tot mai mult pe harta tenisului european.

Și mai impresionant este faptul că tabloul de concurs va fi completat de cele mai importante nume ale tenisului feminin românesc. Sorana Cîrstea, aflată în Top 20 mondial, revine la Iași, alături de Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, două dintre cele mai valoroase sportive ale momentului.

Pentru Iași, impactul depășește cu mult granițele sportului. În timp ce alte județe din regiunea Moldovei încearcă să atragă investiții și evenimente de anvergură, Iașul reușește să aducă sportivi de nivel mondial, atenție mediatică internațională și mii de spectatori care vor transforma zona Ciric într-un punct fierbinte al sportului european timp de o săptămână.

Organizatorii promit cel mai puternic tablou din istoria competiției, iar lista participantelor confirmă acest lucru. Pe lângă vedetele deja anunțate, la Iași vor ajunge și jucătoare consacrate din circuitul WTA, ceea ce ridică semnificativ nivelul turneului și prestigiul orașului.

Într-o Românie în care marile evenimente sportive sunt rare în afara Capitalei, Iașul reușește să producă surpriza verii și să demonstreze că Moldova poate găzdui competiții de prim rang. Dacă edițiile precedente au fost considerate promițătoare, cea din 2026 are toate șansele să devină un moment de referință pentru sportul românesc.

Între 13 și 19 iulie, privirile iubitorilor de tenis se vor îndrepta spre Iași. Pentru câteva zile, orașul va fi capitala tenisului feminin din România, iar spectacolul anunțat la Baza Ciric se anunță unul de nivel internațional. Carmen DEACONU