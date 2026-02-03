* violența domestică a ajuns în județ la un ritm de aproape 20 de cazuri pe zi în 2025, iar 2024 a adus mii de fapte, sute de ordine provizorii și sute de încălcări ale măsurilor de protecție * la Institutul de Medicină Legală va fi lansat cât de curând un proiect care încearcă să schimbe regula jocului prin centre de justiție familială și intervenție coordonată, într-un singur loc

Iașul a intrat în 2026 cu un paradox greu de ignorat: în tabelele seci, fenomenul pare „măsurabil”, dar în teren el arată ca o urgență zilnică. În primele nouă luni din 2025, județul Iași a adunat 5.326 de cazuri semnalate prin 112, adică aproape 20 pe zi, iar în 705 dintre ele polițiștii au evaluat că există risc iminent. În același interval au fost consemnate și 558 de situații în care victimele au refuzat ordinul de protecție provizoriu, deși cazul era documentat și riscul, evaluat.)

Dacă 2025 arată presiunea zilnică, 2024 arată presiunea „de sistem”. În județul Iași au fost înregistrate 2.827 de fapte de violență în familie, au fost emise 832 de ordine de protecție provizorii, iar pentru nerespectarea ordinelor au fost întocmite 633 de dosare penale. Monitorizarea electronică, introdusă ca plasă de siguranță, a însemnat 135 de brățări electronice montate și 753 de alerte la care polițiștii au intervenit.

În același timp, există și cifre care par să „micșoreze” realitatea. Pentru 2024, apar citate public și 257 de cazuri înregistrate pentru județul Iași în raportări asociate Institutului Național de Statistică. Contrastul explică de ce, de multe ori, fenomenul pare mai mic în statistici decât în viața reală, acolo unde e resimțit de poliție, medicină legală, spitale și servicii sociale. Î

În acest context, la Institutul de Medicină Legală Iași va fi lansat proiectul HELENA HELP – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România. Demersul își propune dezvoltarea unei rețele naționale de centre de justiție familială, bazate pe modelul european „one-stop-shop”. Aceste centre reunesc într-un singur spațiu actori-cheie din domeniul justiției (parchete, instanțe), poliției, sănătății, serviciilor sociale publice și private, pentru a asigura intervenții coordonate, centrate pe victimă, în cazurile de violență domestică.

Evenimentul va reuni și expertiză internațională, membri GREVIO ai Consiliului Europei din Elveția, Olanda și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai European Family Justice Center Alliance.

Anul trecut, la nivel național, 60 de femei au fost ucise de către partenerii lor. Adică, o femeie a fost omorâtă la șase zile!

Proiectul de la Iași este derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale și organizația elvețiană Violence que Faire, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano–Român.

Clara DIMA