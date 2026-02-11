Iașul face un pas uriaș pentru salvarea de vieți. Orașul intră în era defibrilatoarelor publice

* Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Serviciul Voluntar de Ambulanță și Compania de Transport Public Iași, a instalat 10 defibrilatoare semi-automate în puncte-cheie din oraș – locuri intens circulate, unde riscul unui stop cardio-respirator poate apărea oricând, fără avertisment

Municipiul Iași devine oficial un oraș mai sigur, un oraș care nu mai așteaptă ambulanța cu mâinile în sân atunci când fiecare secundă face diferența dintre viață și moarte.

Noile dispozitive au fost amplasate strategic în Parcul Nicolina, Parcul Șahiștilor (Podu Roș), Centrul de Cartier Frumoasa, Doi Băieți (Tătărași), Casa de Cultură a Studenților, Gara CFR Iași, Stația CTP Târgu Cucu – Golia, Stația CTP Baza 3, Sediul CTP Iași (Gară), Dispeceratul CTP Rond Agronomie

Aceste aparate completează rețeaua deja existentă de defibrilatoare publice, transformând Iașul într-un oraș care își asumă activ lupta cu una dintre principalele cauze de deces subit: stopul cardio-respirator.

Specialiștii spun clar: șansele de supraviețuire scad dramatic cu fiecare minut în care nu este aplicată resuscitarea și defibrilarea. În multe cazuri, intervenția rapidă a unui trecător instruit poate salva viața unei persoane înainte ca echipajele medicale să ajungă la fața locului.

Mii de ieșeni învață să salveze vieți

Iar Iașul nu se oprește doar la instalarea aparatelor. Serviciul Voluntar de Ambulanță, în colaborare cu DSP Iași, ISU Iași, Primăria Municipiului Iași, Primăria Pașcani, Prefectura Iași și Consiliul Județean, a declanșat o amplă campanie de instruire a populației pentru acordarea primului ajutor premedical.

Un val impresionant de responsabilitate civică: peste 2.000 de persoane înscrise la cursuri gratuite, peste 800 deja instruite în utilizarea defibrilatoarelor și tehnici de resuscitare

Este un semnal clar că ieșenii înțeleg un adevăr simplu și dur: în fața unui stop cardiac, nu ești doar martor. Poți deveni salvator.

Defibrilatoarele montate pot însemna mâine o viață salvată – un părinte întors acasă, un student care își continuă studiile, un bunic care își mai vede nepoții crescând. Iașul face un pas înainte. Iar diferența dintre tragedie și speranță poate sta, de acum, într-un gest curajos și într-un aparat aflat la câțiva metri distanță.

