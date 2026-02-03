Iașul în șantier: Podul Aurel Vlaicu se prăbușește… și renaște!

* municipalitatea a dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a podului Aurel Vlaicu, aflat lângă intersecția dintre strada Aurel Vlaicu, strada Ignat, strada Ion Creangă și șoseaua Ciric

După aproape un an de tăcere și așteptare, lucrările la Podul Aurel Vlaicu au fost reluate, iar zona Tătărași a intrat oficial în șantier. Echipele societății Conest au început demolarea vechii structuri, pregătind reconstrucția completă a unuia dintre cele mai importante poduri ale municipiului.

Vechiul pod va fi înlocuit cu unul modern, mai lat și mai sigur, menită să fluidizeze circulația și să reducă ambuteiajele care au transformat zona într-un coșmar pentru șoferi.

Noul pod va avea 11,60 metri lungime și 15,40 metri lățime, iar valoarea totală a investiției se ridică la 18,1 milioane lei, dintre care 5,6 milioane lei provin din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Termen de finalizare: maximum 12 luni.

Între timp, șoferii trebuie să fie pregătiți pentru restricții și rute alternative: str. Fântânilor, Ignat, Ion Creangă sau șos. Ciric.

Podul pietonal: o gură de aer pentru ieșeni

În paralel, grupul Kaufland România SCS investește într-un pod pietonal de 71 metri lungime și trei metri lățime, care va lega strada Ignat de parcarea supermarketului din zona Doi Băieți.

Această investiție, estimată la 2,4 milioane lei, vine ca răspuns la reclamațiile clienților privind dificultatea accesului pietonal și este o obligație legală a Kaufland, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2020. Primarul Mihai Chirica a semnat autorizația săptămâna trecută, oficializând astfel startul lucrărilor.

Rezultatul: un trafic mai sigur, mai fluid și acces facil pentru pietoni.

Dar, până la finalizarea lucrărilor, ambuteiajele și devierile de trafic vor pune răbdarea ieșenilor la încercare. Autoritățile cer atenție și înțelegere, promițând că investiția va schimba radical zona Tătărași.

Această combinație de investiție publică și privată demonstrează că Iașul nu mai poate aștepta. În următoarele 12 luni, vechiul pod Aurel Vlaicu va deveni simbolul unei zone mai sigure, mai accesibile și mai funcționale, iar pietonii vor avea propria lor cale sigură. Carmen DEACONU