Iașul, în regim de alertă caniculară: măsuri de urgență pentru protejarea a peste 2.000 de persoane vulnerabile

Municipalitatea ieșeană a activat un pachet amplu de măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei asupra populației vulnerabile, în contextul temperaturilor extreme prognozate pentru această perioadă. Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), derulează în regim operativ acțiuni destinate protejării persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire sau decompensare medicală.

Planul de intervenție, aprobat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, a intrat în vigoare începând de vineri, 26 iunie 2026, și vizează monitorizarea atentă și sprijinirea directă a persoanelor aflate în evidențele serviciilor sociale.

Aproximativ 2.000 de persoane, în atenția echipelor sociale

În centrul intervenției se află identificarea și monitorizarea persoanelor considerate vulnerabile în perioadele de caniculă. Este vorba despre vârstnici singuri sau nedeplasabili, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici, pacienți cu afecțiuni grave sau incurabile, precum și persoane fără adăpost sau beneficiare ale serviciilor sociale din subordinea DAS.

În total, aproximativ 2.000 de persoane se află în evidențele direcției și sunt vizate de măsurile de protecție activă.

Pentru a răspunde solicitărilor venite din partea cetățenilor, au fost deschise două linii telefonice dedicate: 0332.440.647 – disponibil vineri, duminică și luni, 0770.882.218 – zilnic, între orele 09:00 și 19:00.

Prin intermediul acestora, echipele DAS pot prelua sesizări, pot evalua situațiile de risc și pot interveni acolo unde este necesar sprijin de urgență.

Sprijin direct la domiciliu: apă, alimente și asistență

Una dintre măsurile esențiale o reprezintă distribuirea de produse de bază destinate combaterii efectelor temperaturilor extreme. Beneficiarii vor primi apă, fructe și alte produse necesare, livrate direct la domiciliu de echipele Direcției de Asistență Socială.

În funcție de solicitări, autoritățile pot oferi și sprijin pentru achiziționarea alimentelor de bază, costurile fiind suportate de beneficiari, în cadrul unui mecanism de intervenție rapidă.

Pe lângă măsurile sociale, autoritățile transmit o serie de recomandări ferme pentru reducerea riscurilor asociate caniculei:

Se recomandă deplasările doar în primele ore ale dimineții și evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 18:00, interval considerat critic. Totodată, populația este sfătuită să evite aglomerațiile, efortul fizic intens și expunerea prelungită la temperaturi ridicate.

Hidratarea rămâne esențială, cu un consum de minimum 1,5–2 litri de lichide pe zi, alături de fructe și legume proaspete. Sunt descurajate consumul de băuturi alcoolice, cafeină sau băuturi cu conținut ridicat de zahăr, care pot accentua deshidratarea.

Autoritățile atrag atenția și asupra protecției copiilor și animalelor de companie, avertizând asupra riscului major de a fi lăsați în autoturisme închise, chiar și pentru perioade scurte.

Rețea de sprijin în stare de funcționare permanentă

Primăria Iași și Direcția de Asistență Socială anunță că vor menține activă întreaga rețea de sprijin pe toată durata valurilor de caniculă, cu intervenții adaptate în funcție de evoluția situației meteorologice și de nevoile identificate în teren.

Autoritățile subliniază că obiectivul principal rămâne protejarea vieții și a sănătății persoanelor vulnerabile, într-un context climatic tot mai dificil, în care episoadele de temperaturi extreme devin tot mai frecvente. Carmen DEACONU