Iașul infertilității. Zeci de mii de euro pentru șansa de a deveni părinți

* într-un oraș în care numărul bebelușilor continuă să scadă, tot mai multe cupluri ajung să caute în medicina reproductivă ceea ce biologia, timpul, stresul sau boala le-au refuzat * la Iași, fertilizarea in vitro a devenit pentru mulți nu doar o procedură medicală, ci un drum lung, scump și adesea apăsător, pe care statul îl sprijină doar parțial

La Iași, piața tratamentelor de fertilitate nu mai este marginală. În oraș funcționează trei centre private dedicate fertilității și procedurilor FIV, iar tarifele sunt mari.

Cât costă, concret, șansa de a avea un copil?

Din prețurile afișate public de o clinică, procedura de fertilizare in vitro costă 1.800 de euro, iar embriotransferul încă 850 de euro. Doar aceste două etape duc un cuplu la 2.650 de euro, adică punctul de plecare, nu costul final. Pe aceeași listă apar și alte cheltuieli care pot apărea pe parcurs: 300 de euro pentru cultura de blastocist, 350 de euro pentru vitrificarea a 1-4 blastociști, 400 de euro pentru vitrificarea embrionilor, 400 de euro pentru vitrificarea ovocitelor și 200 de euro pentru congelarea spermei. Clinica precizează explicit că prețul FIV de 1.800 de euro nu include tratamentele medicamentoase și nici analizele necesare.

Asta înseamnă că, în viața reală, factura sare rapid peste prețul afișat în prima reclamă. Un traseu minim poate începe de la 5.000 de euro, dar un parcurs complet, cu analize, monitorizare, medicație, eventuale congelări și proceduri suplimentare, poate urca mult peste acest prag. La Avicena Profertis, de exemplu, apar public și alte repere de cost: consultația de infertilitate este 300 de lei, iar site-ul clinicii indică separat existența unei liste dedicate pentru procedurile FIV.

În paralel, statul încearcă să compenseze o parte din povară, dar sprijinul este departe de a rezolva tot. Documentele oficiale ale Ministerului Muncii pentru programul FIV prevăd un ajutor de 15.000 de lei per beneficiar, împărțit în 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru proceduri medicale. Pentru programul din 2025, ministerul a anunțat un plafon de 10.000 de beneficiari, iar în documentele publicate în ianuarie 2026 apare aceeași structură financiară: voucher pentru medicamente de 5.000 de lei și voucher pentru proceduri de 10.000 de lei.

Ajutorul de stat este infim

Pe hârtie, 15.000 de lei par o gură de aer. În practică, sprijinul nu este mare lucru pentru multe familii care trec printr-un parcurs complet de reproducere asistată. Numai la o clinică din Iași, suma de pornire pentru FIV plus embriotransfer ajunge deja la 5.000 de euro, adică depășește consistent valoarea acoperită doar de voucherul pentru proceduri, iar restul costurilor poate continua să crească. Mai mult, normele oficiale arată că un beneficiar poate obține sprijin pentru maximum trei proceduri distincte pe durata programului, ceea ce confirmă indirect că o singură încercare nu garantează reușita.

Toată această presiune financiară vine peste o realitate demografică tot mai severă. Datele statistice pentru Iași arată o scădere clară a nașterilor: în 2022 au fost 9.209 născuți-vii, în 2023 numărul a coborât la 7.661, iar în 2024 la 7.392. În 2025 numărul nașterilor din Iași a ajuns la aproximativ 6.000, cel mai mic nivel din ultimul secol.

Iașul nu este doar un oraș cu clinici de fertilitate, ci un oraș în care scăderea natalității, amânarea maternității, infertilitatea și costurile medicinei private încep să se întâlnească brutal în aceeași poveste. Pentru un număr tot mai mare de cupluri, copilul nu mai vine firesc și nici ieftin. Vine după dosare, investigații, credite, economii epuizate și proceduri repetate. Iar ajutorul de la stat, deși util, rămâne prea mic pentru a transforma cu adevărat infertilitatea dintr-o dramă medicală și financiară într-o problemă suportabilă.

Clara DIMA