Iașul intră în „Banca de Jucării”! Seniorii se implică pentru copiii din familii vulnerabile

Iașul se alătură unei inițiative naționale dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile. Direcția de Asistență Socială Iași, în parteneriat cu Asociația PlaYouth, participă la proiectul de solidaritate „Banca de Jucării”, derulat în perioada septembrie–decembrie 2026.

Proiectul este implementat în 42 de magazine din București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara, unde sunt colectate jucării care urmează să ajungă la copii din comunități urbane și rurale cu posibilități materiale reduse.

La Iași, inițiativa aduce și o componentă specială: seniorii de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia” se implică direct în pregătirea jucăriilor donate.

Aceștia vor participa la activitățile de sortare și dezinfectare a jucăriilor colectate în municipiu, astfel încât acestea să fie pregătite pentru a ajunge la cei mici.

Proiectul urmărește nu doar să ofere jucării copiilor care au nevoie de sprijin, ci și să transforme implicarea comunitară într-o experiență care apropie generațiile.

Printre obiectivele „Băncii de Jucării” se numără promovarea solidarității, implicarea comunității, participarea activă a seniorilor la voluntariat și sprijinirea copiilor cu posibilități materiale reduse.

În același timp, proiectul creează o legătură între generații: seniorii contribuie cu timpul și experiența lor, iar jucăriile pregătite de aceștia vor ajunge la copii care se pot bucura astfel de un dar primit din partea comunității.

La Iași, o jucărie donată nu înseamnă doar un obiect care își schimbă proprietarul, ci devine parte dintr-un gest de solidaritate între oameni și între generații. Carmen DEACONU