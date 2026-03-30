Iașul intră în liga mare a gaming-ului. Joburi noi și o carieră care nu mai înseamnă doar programare

* orașul cel mai mare al Moldovei începe să conteze tot mai mult pe harta românească a dezvoltării de jocuri video, într-un moment în care industria locală de game development a trecut din nou pe creștere * pentru tinerii care nu se văd neapărat scriind cod „clasic”, Iașul deschide o rută profesională nouă, în care creativitatea, testarea, designul, grafica, sunetul și managementul de produs pot valora la fel de mult ca programarea

Iașul nu este, în sens strict, „capitala” gaming-ului românesc, pentru că Bucureștiul rămâne centrul dominant al industriei. Dar, dintre marile orașe din țară, municipiul din nord-est a ajuns unul dintre cele mai vizibile noduri regionale pentru dezvoltarea de jocuri video. Potrivit datelor publicate de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, ecosistemul local număra 12 studiouri active, ceea ce plasează Iașul imediat după București și Cluj între cele mai importante centre ale industriei. La nivel național, sectorul a ajuns la o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro, în creștere cu circa 8%.

Această evoluție schimbă și felul în care tinerii din Iași se uită la o carieră în tehnologie. În jurul jocurilor video nu există doar locuri pentru programatori care scriu motor grafic sau sisteme complexe. Industria cere și oameni care gândesc mecanicile de joc, construiesc niveluri, testează experiența utilizatorului, creează interfețe, fac artă 2D și 3D, sunet, animație, live operations, producție sau suport pentru lansare. Chiar companiile mari din industrie își prezintă activitatea ca fiind una multidisciplinară, de la development și level design la art production, QA, live ops, player support, localizare și marketing.

Cursuri de Game Design și business & management of games

Pentru Iași, miza este cu atât mai mare cu cât orașul are deja ingredientele pe care marile industrii creative le caută: universități puternice, o bază mare de absolvenți din informatică și arte digitale, costuri încă competitive față de Vest și un ecosistem IT care poate alimenta specializări de nișă. Un semnal important vine chiar din mediul universitar. La Facultatea de Informatică a UAIC există în 2026 cursuri de Game Design care merg explicit dincolo de programare și includ teme precum level design, psihologia jocurilor, sound design, QA și business & management of games. Asta înseamnă că traseul profesional începe să fie recunoscut și academic, nu doar informal, prin tutoriale și proiecte personale.

În paralel, piața muncii confirmă că zona de gaming nu mai este o anexă exotică a IT-ului, ci o nișă cu roluri tot mai diverse. În România, platformele de joburi listează constant poziții în game design, UI art, QA, release management sau technical design, iar companii cu expunere globală caută nu doar dezvoltatori, ci și profiluri hibride, capabile să lege partea tehnică de experiența jucătorului. În aceeași logică, Endava promovează explicit servicii pentru industria jocurilor video, de la full game development și engineering până la QA, infrastructură și AI.

Pentru tinerii din Iași, asta schimbă o idee veche: că succesul în tech înseamnă obligatoriu backend, outsourcing sau software enterprise. Gaming-ul aduce o altă promisiune. Este una dintre puținele zone în care tehnologia se întâlnește direct cu storytelling-ul, ilustrația, psihologia, economia comportamentală și designul de produs. Cu alte cuvinte, un absolvent pasionat de jocuri, dar fără apetit pentru „programarea clasică”, poate găsi mai ușor o ușă de intrare prin QA, game design, content, UI/UX, art sau production, apoi poate crește spre roluri mai tehnice ori mai creative.

Dan DIMA