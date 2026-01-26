Iașul intră în rețeaua europeană JUST STREETS: străzi mai sigure, mai verzi și centrate pe oameni

Municipiul Iași a fost desemnat „Twin City” în cadrul proiectului european JUST STREETS, o inițiativă care vizează reconfigurarea străzilor urbane pentru a deveni mai sigure, mai incluzive și mai prietenoase cu mediul. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2024 – iunie 2027 și urmărește alinierea spațiului stradal la obiectivele de neutralitate climatică ale Uniunii Europene.

JUST STREETS reunește 32 de parteneri internaționali, care sprijină 12 orașe europene în transformarea străzilor dominate de trafic auto în spații publice centrate pe oameni și pe mobilitatea activă. Printre orașele implicate se numără Amsterdam, Milano, Riga, Vilnius, Zaragoza, Braga și Haifa.

Un element-cheie al proiectului îl reprezintă prioritizarea nevoilor grupurilor subreprezentate în planificarea urbană – femei, vârstnici, copii și persoane cu dizabilități – pentru a crea străzi mai accesibile, mai sigure și mai echitabile.

Prin aceste intervenții, JUST STREETS își propune să contribuie la dezvoltarea unor comunități urbane mai reziliente, capabile să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor climatice.

Proiectul face parte din Inițiativa CIVITAS și susține obiectivele Misiunii UE pentru Orașe Inteligente și Neutre Climatic. Carmen DEACONU