Iașul pregătește un nou padoc modern pentru câinii fără stăpân. Investiție de 14 milioane de lei în comuna Victoria

* supraaglomerarea adăposturilor pentru câinii fără stăpân din județul Iași obligă autoritățile să accelereze una dintre cele mai mari investiții din Moldova în acest domeniu * Consiliul Județean Iași anunță construirea unui nou padoc modern în comuna Victoria, în timp ce autoritățile avertizează că, fără sterilizare, fenomenul nu poate fi ținut sub control



Problema câinilor fără stăpân din județul Iași rămâne una dintre cele mai dificile teme pentru administrația locală, în condițiile în care adăposturile existente funcționează deja peste limitele pentru care au fost proiectate.

Consiliul Județean Iași a anunțat că, în 2026, va începe construcția unui nou padoc modern în comuna Victoria, investiție estimată la aproximativ 14 milioane de lei. Proiectul este prezentat de autorități drept o soluție necesară pentru reducerea presiunii asupra centrelor deja existente din zona metropolitană.

În acest moment, adăpostul de la Tomești găzduiește peste 1.500 de câini, deși capacitatea pentru care a fost gândit este mult mai mică. La rândul său, padocul din Miroslava dispune de aproximativ 400 de locuri, insuficiente în raport cu numărul de animale fără stăpân care ajung anual în sistem.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că noul centru de la Victoria este o măsură importantă pentru a asigura condiții mai bune pentru animale și pentru a oferi autorităților locale un instrument suplimentar de gestionare a situației. Totuși, acesta a subliniat că ridicarea unor noi padocuri nu poate rezolva singură problema.

Potrivit șefului CJ Iași, adevărata soluție este una pe termen lung și presupune investiții serioase în campanii de sterilizare, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În lipsa unor astfel de măsuri, orice nou adăpost riscă să se umple rapid, iar fenomenul să continue de la un an la altul.

În paralel, Consiliul Județean Iași a solicitat sprijin financiar de la Guvern pentru accelerarea investiției și pentru susținerea programelor necesare în combaterea acestui fenomen. Autoritățile locale susțin că este nevoie de resurse suplimentare pentru intervenții coerente, mai ales în condițiile în care abandonul și înmulțirea necontrolată a câinilor continuă să afecteze numeroase comunități din județ.

Mesajul transmis de administrația județeană este clar: noul padoc de la Victoria poate reprezenta un pas important pentru gestionarea crizei câinilor fără stăpân din Iași, dar fără sterilizare, responsabilitate din partea proprietarilor și finanțare constantă, problema va rămâne deschisă. Dan DIMA