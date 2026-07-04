Există momente în care o organizație crește nu prin numărul de funcții, ci prin oamenii care aleg să își asume răspunderi concrete. Pentru mediul de afaceri românesc, aflat între presiunea fiscală, lipsa forței de muncă, tranziția digitală și marile negocieri europene, reprezentarea patronală nu mai poate rămâne un exercițiu formal. Ea trebuie să devină voce, expertiză și acțiune.

De la 1 iunie 2026, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri — FICSIMM — funcționează cu o conducere consolidată. În fruntea federației rămâne Mirabela Miron, antreprenoare din Iași, care continuă mandatul de președintă. Alături de ea, Ana-Maria Icătoiu ocupă funcția de președintă executivă, iar Amalia Georgescu, PhD, tot din Iași, devine vicepreședintă națională.

Pentru Iași, această formulă are o semnificație aparte. Orașul nu este doar prezent într-o structură patronală națională, ci devine parte activă dintr-o conversație economică mai amplă, care privește viitorul firmelor mici și mijlocii din România. Mirabela Miron și Amalia Georgescu aduc în conducerea FICSIMM două perspective complementare: experiența antreprenorială, construcția instituțională, capacitatea de reprezentare și legătura cu o comunitate de business care a crescut constant în ultimii ani.

Moldova antreprenorială, în prima linie a IMM-urilor românești

În același timp, Moldova antreprenorială este reprezentată și prin Loredana Mihaila, din Suceava, numită vicepreședintă națională. Cu peste 30 de ani de experiență în fiscalitate, contabilitate și audit, ea intră în conducerea FICSIMM într-un moment în care predictibilitatea fiscală a devenit una dintre cele mai mari nevoi ale antreprenorilor. Implicarea sa în Comisia de Dialog Social a Ministerului Finanțelor și în comitetele RO e-TVA și RO e-Decont o plasează în centrul unor teme care apasă direct pe umerii firmelor: raportare, digitalizare, conformare și relația tot mai complicată cu statul.

Misiunea sa este clară: reguli fiscale mai stabile și o digitalizare administrativă care să ajute companiile, nu să le sufoce. Pentru IMM-uri, fiecare schimbare legislativă înseamnă timp, bani, adaptare și, de multe ori, incertitudine. De aceea, prezența unui specialist cu experiență directă în fiscalitate în conducerea unei federații patronale nu este un detaliu tehnic, ci o necesitate.

Noua echipă FICSIMM este completată de Ovidiu Ilisei, vicepreședinte național, cu peste 30 de ani de antreprenoriat și o implicare constantă, din 2010, în activitatea patronală. Direcția sa vizează ocuparea și formarea profesională, într-o economie în care lipsa oamenilor calificați a devenit una dintre cele mai serioase frâne pentru dezvoltarea companiilor. Pentru multe firme mici și mijlocii, întrebarea nu mai este doar cum cresc, ci cu cine pot crește.

Oana Luca, expert contabil, auditor financiar și consultant fiscal, președinta OFA Cluj, devine vicepreședintă pentru Regiunea Nord-Vest. Mandatul său vizează consolidarea reprezentării patronale într-una dintre cele mai dinamice regiuni economice ale țării, unde antreprenoriatul are nevoie de conectare, coerență și capacitate de reacție.

Marinela Strimbulescu, vicepreședintă pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, aduce peste 16 ani de experiență în consultanță pentru fonduri nerambursabile. Misiunea sa privește accesul real la finanțare pentru firmele din regiune și sprijinul concret pentru antreprenorii din județele aflate în plin proces de tranziție justă. În astfel de zone, dezvoltarea economică nu poate fi lăsată doar în seama intențiilor bune. Ea are nevoie de proiecte, finanțare, îndrumare și reprezentare.

Noua conducere FICSIMM aduce o vizibilitate importantă

Consolidarea conducerii FICSIMM vine într-un moment decisiv. Următorii doi ani vor influența felul în care va arăta mediul de afaceri european pentru un deceniu întreg. Se discută bugetul Uniunii Europene post-2027, se conturează Fondul European pentru Competitivitate, se rescriu reguli pentru industrie, energie, inovare, digitalizare și finanțarea IMM-urilor. Pentru România, aceste teme nu sunt îndepărtate. Ele vor decide cât de pregătite vor fi firmele românești să concureze, să investească și să reziste într-o economie europeană tot mai selectivă.

În același timp, acasă, antreprenorii spun aproape același lucru la fiecare întâlnire: au nevoie de reguli clare, de stabilitate fiscală, de proceduri mai simple, de oameni calificați și de finanțare accesibilă. În spatele acestor cerințe nu se află doar calcule de business, ci vieți reale, locuri de muncă, familii, comunități și orașe care depind de sănătatea firmelor mici și mijlocii.

De aceea, o federație patronală puternică nu este un simplu cadru instituțional. Este locul în care problemele antreprenorilor se pot transforma în propuneri, iar propunerile pot ajunge acolo unde se iau decizii. O voce izolată se aude greu. O voce organizată, susținută de expertiză și de responsabilitate, poate schimba direcții.

Pentru Iași și pentru întreaga Moldovă, noua conducere FICSIMM aduce o vizibilitate importantă. Mirabela Miron, Amalia Georgescu și Loredana Mihaila arată că regiunea nu mai stă la marginea discuțiilor economice, ci intră în prima linie a reprezentării patronale. Este o poziționare care contează, mai ales într-o perioadă în care diferența dintre dezvoltare și stagnare se va face prin acces la informație, finanțare, parteneriate și decizie.

În fond, competitivitatea nu se construiește doar prin cifre, strategii și programe. Se construiește prin oameni care cunosc realitatea din teren și au curajul să o ducă mai departe, în numele celor care muncesc, investesc, angajează și țin economia vie.

FICSIMM își propune să fie această voce: puternică, aplicată, prezentă. Pentru IMM-uri competitive și pentru antreprenori care nu vor doar să supraviețuiască, ci să crească. Pentru o Românie care nu își mai permite să fie spectator în propriul viitor economic. Maura ANGHEL