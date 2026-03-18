Iașul sărbătorește Unirea Basarabiei cu România: ceremonii, premii și muzică

Primăria Municipiului Iași continuă tradiția manifestărilor de mare încărcătură simbolică dedicate Unirii Basarabiei cu România, eveniment istoric petrecut la 27 martie 1918, moment esențial pentru identitatea națională și legăturile românilor de peste Prut.

Anul acesta, vineri, 27 martie, începând cu ora 16, Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu va fi gazda unei întâlniri solemne încărcate de emoție și recunoștință.

Evenimentul va include înmânarea titlurilor de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași pentru două personalități marcante: Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, recunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul academic și științific, Petru Frăsilă, jurnalist și fondator al primului post de televiziune privat dedicat românilor de pretutindeni, simbol al dialogului cultural și informativ dintre comunitățile românești.

Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța acestui gest: „Este o mare onoare să-i acordăm titlul de Cetățean de Onoare domnului Ion Tighineanu, un mare savant al Republicii Moldova. Astfel de evenimente consolidează punțile de prietenie între România și Republica Moldova și transformă colaborarea academică într-un adevărat motor al dezvoltării noastre europene comune”.

Seara se va încheia cu un concert simfonic dedicat operei compozitorului Eugen Doga, totodată Cetățean de Onoare al Iașului. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, începând cu ora 19, sub bagheta dirijorului și muzicianului de renume Iosef Ion Prunner, director al corului Filarmonicii „George Enescu”.

Concertul promite o experiență muzicală impresionantă, un adevărat omagiu adus tradițiilor culturale românești și patrimoniului artistic transfrontalier, întărind legătura simbolică dintre Iași și Chișinău. Carmen DEACONU