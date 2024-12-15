Iașul, ticsit cu materiale pirotehnice vândute ilegal!

* autoritățile au început controalele atât la vânzătorii autorizați, cât și la cei care vând la negru prin piețele ieșene * în fiecare an, la spital ajung copii și adulți, uneori mutilați pe viață din cauza folosirii în mod greșit a petardelor * „Din nefericire, sunt și cazuri în care afectarea copiillor e majoră, se ajunge la amputații ale membrelor superioare, chiar și amputația membrelor inferioare. Am avut și cazuri de pierderea vederii...”, spune Alina Belu, manager Spitalul de Copii din Iași

Suntem în decembrie și, ca în fiecare an, pentru tineri mai ales, una dintre atracțiile și distracțiile principale este reprezentată de folosirea materialelor pirotehnice. Artificiile și petardele sunt vândute la propriu la colț de stradă, în Iasi. Comercianții ambulanți dau asigurări că nu sunt periculoase, deși specialiștii îi contrazic.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă din Iași vin, de câteva zile, după avize, cei care vor să vîndă în mod legal articole pirotehnice în perioada sărbătorilor. Sunt puțini, pentru că cei mai mulți sunt vânzători ambulanți care vând fără să țină cont de lege sau de pericole la colț de stradă artificii și petarde, inclusiv minorilor. „Am început o campanie privind verificarea persoanelor care comercializează aceste articole pirotehnice și vedem daca îndeplinesc condițiile legale pentru a fi depozitate, transportate și comercializate. Verificam dacă dețin autorizație, în primul rând, dar și manipularea și comercializarea materialelor si spațiile să fie conforme, dacă agenții au personal angajat autorizat ca pirotehnist. Din păcate, se întâmplă ca materialele să ajungă în posesia unor persoane neutorizate. Agenţii economici care vor fi găsiţi că desfăşoară activităţi neautorizate riscă sancţiuni contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei şi deschiderea unor dosare penale pentru activităţi ilegale cu materiale pirotehnice”, explică Costel Grojdea, director ITM Iași.

Un dosar întreg de acte pentru cei avizați și o sacoșă neagră care să ascundă produsele pentru cei neavizați, așa arată, în prezent, acest domeniu atât de periculos, în Iași.

În timp ce agenții economici cu actele la zi scot avize peste avize, comercianții de ocazie profită de dorința tinerilor de a arunca cu petarde la voia întâmplării și le vând la colț de stradă, pe lângă piețele agroalimentare, fără să țină cont de nimic.

Cei care sunt cu actele la zi onfirmă și ei că, după ce clienții ies cu articolele pirotehnice pe uș magazinului, nimeni nu mai știe ce se întâmplă în continuare. „Vin și împreună cu părinții, dar după ce pleacă din magazin nu mai am controlul acestora. Părinții, în mod legal, își asumă orice accident. Au un zgomot deosebit de mare. Asta ii atrage pe tineri. Dacă cumpără de la un magazin neautorizat sau din piață, aceste petarde pot să aibă defecte. Fitilul, care în mod normal are un număr de secunde calculat de fabrică, dacă este rupt nu mai are aceleași caracteristici, iar de aici apar accidentele”, spune un vânzător autorizat din zona gării.

Așa se face că în fiecare iarnă ajung la spital zeci de cazuri de pacienți cu răni grave, uneori cu necesitate de amputație din cauza folosirii petardelor. „Din păcate, se înregistrează cazuri de explozie cu petarde, de obicei în mâna pacienților pediatrici. Sunt frecvente situații de acest fel cu copii cu vârste peste 10 ani, căci, uneori, curiozitatea bate orice siguranță a integrității fizice. Din nefericire, sunt și cazuri în care afectarea copiillor e majoră, se ajunge la amputații ale membrelor superioare, chiar și amputația membrelor inferioare. Am avut și cazuri de pierderea vederii...”, spune Alina Belu, manager Spitalul de Copii din Iași.

Potrivit legii, articolele pirotehnice din categoria 1 si P1 pot fi puse în vânzare doar în locuri autorizate și de către personal autorizat. Chiar și așa, acestea nu pot fi folosite oriunde și oricum. Este interzisă folosirea lor în apropiere de clădiri, la mai puțin de 100 m de acestea, dacă au mai mult de patru niveluri, și la mai puțin de 50 m de acesta dacă au regim de înălțime sub patru etaje.

Nu se pot folosi la o distanță mai mică de 500 m de pădure și nici pe străzi, alei pietonale ori spații deschise cu circulație mare și aglomerări de persoane. Maria STANCU