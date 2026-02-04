Iașul va folosi Inteligenţa Artificială în adoptarea unor decizii locale

* proiectul a fost depus de Primăria Iaşi la ADR Nord Est * „Profităm de alocarea finanţărilor europene pentru digitalizarea administraţiilor publice pentru a crea un Centru de date municipal şi de utilizare a IA pentru toate provocările unui oraş de talia noastră legate de siguranţă, de trafic, de poluare, de modul în care se gestionează aglomeraţiile publice motivate de concerte, Sărbătorile Iaşilor, şi altele”, a declarat primarul Mihai Chirica

În vederea folosirii Inteligenţei Artificiale în adoptarea unor decizii locale, la Iaşi a fost înfiinţat şi un consorţiu din care face parte Primăria, filiala din Iaşi a Academiei Române şi patru din cele cinci universităţi de stat. „Găsim oportunităţi prin care noi utilizăm Inteligenţa Artificială în pricep. E foarte important să ştiut pe mâna cui ajung aceste date, cine gestionează bazele de date, cine le procesează, şi cine trage concluzii utilizând inteligenţa artificială. Din acest motiv a fost făcut acest consorţiu”, a spus primarul Mihai Chirica.

El a declarat că în perioada următoare noul sistem cu inteligenţă artificială va procesa întreaga bază de date privind traficul din municipiu şi va fi integrat Sistemului de Management al Traficului, dar nu numai. „De mai mulţi ani derulăm un proiect cu Universitatea Tehnică, tocmai în această direcţie privind culegerea bazelor de date. Rezultatele sunt foarte bune. În Podu Roş sunt alte categorii de camere, care culeg şi procesează informaţii din domeniul traficului, proiectul fiind derulat cu alţi specialişti. Aceste date vin în sprijinul nostru pentru a putea operaţionaliza mai bine sistemul de Management al Traficului. Toate acestea nu exced inteligenţa umană. Ele oferă nişte date matematice care trebuie puse într-un raţionament al omului”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Primarul spune că noul sistem va fi folosit şi într-o viitoare etapă a digitalizării serviciilor publice din municipiul Iaşi care are ca scop îmbunătăţirea serviciilor către populaţie, astfel încât actele administrative să fie eliberate mai repede, contactul dintre cetăţeni şi funcţionari să fie cât mai scurte şi mai bune. Laura RADU