IaȘi Cufărul cu Haine, moda și sustenabilitatea într-o ediție memorabilă la Palatul Culturii

Într-o lume în care moda tinde să își lase o amprentă ecologică grea, Iașul devine un exemplu de responsabilitate prin organizarea celei de-a XII-a ediții a „IaȘi Cufărul cu Haine”. Pe 24 noiembrie 2024, între orele 12:00 și 18:00, Sala Mașinilor din Palatul Culturii va găzdui un eveniment care combină moda, educația și sustenabilitatea, oferind comunității o experiență unică.

Un spațiu cu istorie, un târg cu viziune

Desfășurat într-o locație de poveste – Sala Mașinilor, celebră pentru momentele istorice găzduite, inclusiv Cina Papei Francisc în 2019 – târgul promite o atmosferă caldă și unică. Această ediție simbolizează cele 12 luni ale anului și reunește peste 80 de expozante, toate unite de aceeași misiune: promovarea unui consum responsabil și prelungirea ciclului de viață al hainelor.

„IaȘi Cufărul cu Haine” transcende simpla idee de târg de resale. Este o inițiativă care încurajează reciclarea, educă publicul asupra modului în care fiecare dintre noi poate contribui la protecția mediului și creează un spațiu de socializare și inspirație. „Fiecare piesă expusă poartă o poveste, iar vizitatorii sunt invitați să descopere articole rare și colecții limitate. Într-o perioadă în care industria textilă este una dintre cele mai poluante, acest proiect îmbrățișează principiile economiei circulare, oferind o soluție practică și elegantă pentru reducerea risipei. Vino să redescoperi bucuria cumpărăturilor responsabile și să fii parte din povestea hainelor care contează!”, a spus jurnalista Teona Gherasim, inițiatoarea acestui demers. Organizatorii au anticipat reglementările europene din 2025, care vor impune colectarea selectivă a deșeurilor textile, și au transformat această nevoie într-o oportunitate de schimbare pozitivă.

Pe lângă târgul propriu-zis, evenimentul include workshop-uri educative despre moda sustenabilă, adaptate și pentru copii, zone de socializare unde participanții pot împărtăși idei și inspirație, spații gastronomice cu preparate delicioase, toate respectând standardele de igienă.

O invitație la schimbare

Fiecare ediție „IaȘi Cufărul cu Haine” este un pas spre un stil de viață mai responsabil. „De când organizez acest târg, am devenit mult mai atentă la alegerile mele de cumpărare. Este o experiență care educă și inspiră, iar fiecare piesă pe care o găsești aici continuă o poveste, fiind o victorie a sustenabilității”, a adăugat Teona Gherasim.

Iașiul devine un reper în promovarea modei sustenabile, iar Palatul Culturii este locul unde moda și responsabilitatea se întâlnesc. IaȘi Cufărul cu Haine este un eveniment pentru suflet, comunitate și planetă.

