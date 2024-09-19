Ieșean prins cu 2 kg de cocaină și 1,5 kg de canabis!

La numai 33 de ani, un bărbat din judeţul Iaşi îşi va petrece următoarele 30 de zile după gratii. El a fost arestat preventiv după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) l-au prins în flagrant în timp ce ridica un colet cu aproximativ două kilograme de cocaină şi 50 de comprimate ecstasy.

În urma unor percheziţii făcute de procurori şi poliţişti, la locuinţa tânărului traficant de droguri au fost descoperite şi 1,5 kilograme de cannabis. „Din cercetările efectuate în cauză a reieşit că, în cursul lunii septembrie, inculpatul a procurat din Spania, în scopul comercializării, 50 de comprimate ecstasy şi aproximativ 2 grame cocaină, fiind prins în flagrant, în comuna Valea Lupului din judeţul Iaşi, în timp ce transporta pachetul introdus în ţară prin intermediul unei firme de coletărie în care se aflau ascunse cantităţile de droguri de mare risc menţionate. În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa acestuia au fost identificate şi ridicate cantitatea de circa 1,5 kilograme canabis (drog de risc), obiecte purtând urme de substanţă, un cântar electronic, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă”, spun procurorii antimafie.

Acum bărbatul s-a ales cu dosar penal şi este cercetat pentru introducerea în ţară de droguri de mare risc, fără drept şi trafic de droguri de risc şi mare risc, în formă continuată. Laura RADU