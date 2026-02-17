Galerie Foto5

Ieșeanul Iulian Dascălu construiește o centrală hidroelectrică în Bicaz: proiect sub munte și lac artificial de 20 de hectare

Hydro Blue Energy, compania lui Iulian Dascălu, construiește la Lacul Bicaz o centrală hidroelectrică de 300 MW cu acumulare prin pompaj, lac artificial și tuneluri subterane.

Centrală hidroelectrică construită de Iulian Dascălu pe Lacul Bicaz: proiect strategic de 300 MW Hydro Blue Energy SRL, controlată de omul de afaceri Iulian Dascălu, pregătește un proiect amplu la Lacul Bicaz, județul Neamț. Investiția prevede construirea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu o putere instalată de 300 MW. Hidroelectrica intenționează să achiziționeze 50% din proiect după finalizare. Centrala va funcționa ca o „baterie” gravitațională: apa va fi pompată în bazinul superior în perioadele de excedent energetic și eliberată prin turbine când cererea depășește producția. „Scopul tunelului de înaltă presiune este de a transporta apa din rezervorul superior către hidroagregatele CHEAP, dar şi de a transporta apa în sens invers, din lacul de acumulare Izvorul Muntelui (Bicaz – n.r.) către rezervorul superior”, arată documentația, conform libertatea.ro. Campus temporar și logistică pentru 1.000 de muncitori Construcția centralei Frasin-Pângărați va dura aproximativ 4-5 ani și va mobiliza până la 1.000 de muncitori. Aceștia vor fi cazați într-un campus temporar montan de 30.000 mp, cu birouri, cantină pentru 250 de persoane/serie și servicii medicale. Zona va include parcări, facilități de recreere și infrastructură completă pentru utilități. „Întregul perimetru va fi securizat prin realizarea unei împrejmuiri cu puncte de acces controlate și firme specializate de pază”, precizează raportul de mediu. La final, platforma logistică va fi dezafectată.

Secțiune din lacul de acumulare de la Bicaz

Lac artificial și lucrări subterane masive

Proiectul prevede un lac artificial pe vârful Frasin, cu suprafața de peste 20 hectare și capacitatea de stocare de aproape 3,5 milioane mc de apă. Pentru realizarea rezervorului, volumul excavațiilor este estimat la 5 milioane mc. Digul va avea 2.060 m lungime, cu drum de creastă iluminat și monitorizat video.

În subteran, proiectul include:

tunel de înaltă presiune de 1,4 km;

galerie de evacuare de 1,2 km;

alte tuneluri de acces de peste 3 km.

Planul ilustrează amplasarea și componentele centralei hidroelectrice: lacurile, tunel principal și galerii subterane, centrala subterană, prize de apă, puțuri de presiune, galerii de fugă, drumuri de acces și zonele afectate de șantier. În esență, schița arată cum va fi apa transferată între cele două lacuri

Centrala va fi amplasată la 400 m adâncime, protejată natural de teren, în două caverne: una pentru turbine și generatoare, alta pentru echipamente de transformare a energiei și conexiuni de înaltă tensiune. Tunelurile secundare vor asigura ventilație, evacuare de urgență și transport cabluri 220 kV.

Conectare la rețeaua de transport și rol energetic

Pentru integrarea în rețeaua de transport, proiectul prevede o linie electrică aeriană de 7 km, traversând munții Stânișoara și localitățile Bicaz, Tarcău și Stânișoara. Linia se va conecta la Stejaru – Gheorghieni.

Proiectul centralei hidroelectrice

Proiectul contribuie la Strategia energetică 2025-2035, sprijinind producția de energie cu emisii scăzute de carbon. „Obiectivul României privind ponderea energiei din surse regenerabile pentru anul 2035 este de 44% şi 73% în 2050”, menționează documentația.

Hidroelectrica construită de Iulian Dascălu care deține și Iulius Mall va valorifica energia produsă în perioade de consum ridicat, achiziționând 50% din producție, conform deciziei acționarilor din ianuarie 2026, care au contractat servicii de consultanță juridică pentru achiziție.

Planul general al centralei

Raportul de mediu și studiile de evaluare vor fi dezbătute public pe 18 martie 2026, la casa de cultură din Bicaz, oferind comunității oportunitatea de a analiza impactul proiectului.