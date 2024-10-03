Ieșenii, așteptași la „Promenada Inimilor”

* „Un număr zilnic de 5.000 de paşi reduce riscul bolilor cardiovasculare şi contribuie la creşterea calităţii generale a vieţii. Prin intermediul programului Promenada inimilor, program care se află la cea de-a XI-a ediţie, dorim să promovăm atât mişcarea, cât şi un stil de viaţă sănătos”, transmite prof.univ.dr. Florin Mitu, coordonatorul programului

O nouă ediţie a proiectului „Promenada Inimilor Iaşi” este organizată duminică, 6 octombrie. Aflat la ediţia a XI-a, proiectul marchează Săptămâna Mondială a Inimii. Ieşenii sunt invitaţi la o plimbare, dar în cadru organizat. Sunt aşteptaţi să participe persoanele care îşi propun să crească nivelul de conştientizare în rândul populaţiei a importanţei mişcării fizice în prevenirea bolilor cardiovasculare. „Scopul proiectului este cel de conştientizare a populaţiei, indiferent de categoria de vârstă, asupra importanţei activităţii fizice în menţinerea unei inimi sănătoase. Un număr zilnic de 5.000 de paşi reduce riscul bolilor cardiovasculare şi contribuie la creşterea calităţii generale a vieţii. Prin intermediul programului Promenada inimilor, program care se află la cea de-a XI-a ediţie, dorim să promovăm atât mişcarea, cât şi un stil de viaţă sănătos”, a declarat prof.univ.dr. Florin Mitu, profesor de cardiologie şi coordonatorul programului din judeţul Iaşi.

Traseul Promenadei Inimilor măsoară 5 kilometri, şi are ca punct de plecare statuia lui Mihai Viteazul din Copou, mai exact staţia Stadion, iar sosirea va fi pe Bulevardul Ştefan cel Mare. Pe traseu vor fi amenajate 6 puncte de informare, la care voluntarii vor oferi asistenţă medicală gratuită participanţilor.

Punctele de amplasare ale corturilor sunt: statuia lui Mihai Viteazu din Copou, Mega Image Copou, Filiala Iaşi a Academiei Române, Casa de Cultură a Studenţilor, Piaţa Unirii (în faţa statuii lui Alexandru Ioan Cuza) şi barieră pietonal Ştefan cel Mare (Şcoala Primară „Gheorghe Asachi”).

Participanţii la eveniment vor primi o invitaţie de a testa, timp de o zi, gratuit, serviciile unui spa din Iaşi, vor primi tricouri, apă şi fructe, iar finaliştii vor primi medalii şi diplome.

Programul „Promenada inimilor” a fost iniţiat de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi a fost implementat cu succes în 10 de ţări europene până în prezent. Districtul Rotary 2241 România şi Republica Moldova s-a alăturat acestui program în 2013. În 2023, peste 2000 de persoane au participat la evenimentele „Promenada Inimilor” organizate de cluburi Rotary din peste 20 de oraşe din România şi Republica Moldova. Laura RADU