Ieșenii au adoptat, în ultimii trei ani, 2.822 de câini de la padoc!

* în perioada 2022–2025, nu mai puțin de 4.609 câini au fost preluați de pe domeniul public, iar eforturile de control al populației canine au dus la sterilizarea a 5.705 animale * în 2025, târgul „Adoptă un cățel AMI – Adăpostul Municipal Iași” a devenit un adevărat fenomen, reușind să găsească familii pentru 120 de câini într-un singur an * campania continuă și în 2026

Într-un oraș în care, ani la rând, câinii fără stăpân au fost percepuți drept o problemă fără sfârșit, realitatea ultimilor ani aduce o schimbare spectaculoasă: aproape 3.000 de căței au fost adoptați și au părăsit definitiv padocurile pentru a începe o viață nouă în familii din Iași. În spatele acestor cifre emoționante stau povești de salvare, muncă zilnică și o mobilizare impresionantă a comunității, autorităților și voluntarilor care refuză să întoarcă privirea atunci când vine vorba despre animalele abandonate.

Totul începe pe străzile orașului, acolo unde echipele Salubris SA intervin pentru capturarea câinilor fără stăpân și transportul lor în adăpostul municipal de la Tomești. De aici începe adevărata luptă pentru fiecare animal: hrană zilnică, tratamente medicale, sterilizare, recuperare și, mai ales, speranța că într-o zi cineva se va opri în fața boxei și îl va alege. În perioada 2022–2025, nu mai puțin de 4.609 câini au fost preluați de pe domeniul public, iar eforturile de control al populației canine au dus la sterilizarea a 5.705 animale, dintre care 2.350 aparțineau unor proprietari.

Sterilizarea câinilor metiși ai persoanelor fizice este gratuită la clinica adăpostului, în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Iași, iar campania continuă și în 2026, într-o încercare disperată de a opri fenomenul abandonului.

Dar adevărata victorie se vede în adopții. În ultimii trei ani, 2.822 de câini au plecat din padocul municipal către casele unor ieșeni care au ales să le ofere o a doua șansă. Fiecare adopție înseamnă o boxă eliberată, o viață salvată și un final fericit pentru un animal care altfel ar fi rămas în spatele gratiilor. În 2025, târgul „Adoptă un cățel AMI – Adăpostul Municipal Iași” a devenit un adevărat fenomen, reușind să găsească familii pentru 120 de câini într-un singur an. Campania continuă și în 2026, iar primul eveniment al primăverii a avut loc pe 1 martie, în Piața Unirii, unde zeci de ieșeni s-au oprit, au mângâiat cățeii și au plecat acasă cu un nou prieten pe viață.

Investițiile în adăpostul de la Tomești sunt, la rândul lor, spectaculoase. Cu sprijinul organizațiilor partenere au fost construite 13 boxe noi, ceea ce a mărit capacitatea cu aproximativ 220 de locuri, ajungând la aproape 1.500 de câini care pot fi găzduiți în condiții mai bune. Pentru animalele cele mai vulnerabile – bătrâne, bolnave sau aflate în recuperare – au fost aduse trei containere încălzite și climatizate, adevărate refugii unde patrupedele primesc îngrijire specială. Hrana suplimentară pentru câinii seniori, pentru cei bolnavi și pentru pui este asigurată din fondurile Asociației „Sfântul Mucenic Trifon”.

Campaniile de responsabilizare au ajuns chiar și pe șinele orașului. În 2024 și 2025, proiectul „Tramvaiul Responsabilității” a dus mesajul adopției și al grijii pentru animale prin campania „De la depou la padoc – Să umplem cămara cățeilor”, realizată de Compania de Transport Public Iași împreună cu Asociația Tramclub Iași și partenerii implicați în protecția animalelor.

Astăzi, adăpostul municipal din Tomești rămâne un loc al speranței pentru sute de câini care încă așteaptă să fie adoptați. Fiecare vizitator care intră pe poarta adăpostului poate schimba o viață. Iar cifrele ultimilor ani arată clar: atunci când o comunitate întreagă se mobilizează, chiar și cele mai abandonate destine pot avea un final fericit. Carmen DEACONU