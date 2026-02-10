Disputa insolvențelor, în Copou! Poli Iași – Ceahlăul 3-1
Ieșenii, chemați să decidă soarta Bahluiului

* Iașul deschide o conversație esențială despre viitorul său, pe 19 februarie * o întâlnire care aduce la aceeași masă administrația publică, specialiștii, mediul academic și societatea civilă – nu pentru declarații sterile, ci pentru a contura direcții reale de acțiune * pentru a decide dacă Bahluiul rămâne o problemă sau devine o oportunitate istorică

Decenii la rând, Bahluiul a fost tratat ca o simplă anexă tehnică a orașului – o infrastructură gri, ignorată, sufocată de beton, de deversări și de indiferență. Astăzi însă, această arteră uitată poate deveni inima verde-albastră a Iașului. O linie de viață care să lege natura de oameni, apa de comunitate, trecutul de viitor.

Coridoarele verzi-albastre urbane nu mai sunt un vis abstract sau un concept pentru rapoarte europene. Ele sunt răspunsul concret la un oraș sufocat de trafic, poluare și stres. Sunt soluția pentru un Iași mai respirabil, mai rezilient în fața schimbărilor climatice și, mai ales, mai prietenos cu locuitorii săi.

În acest context, Bahluiul devine miza unei transformări majore.

Pe 19 februarie, Iașul deschide o conversație esențială despre viitorul său. O întâlnire care aduce la aceeași masă administrația publică, specialiștii, mediul academic și societatea civilă – nu pentru declarații sterile, ci pentru a contura direcții reale de acțiune. Pentru a decide dacă Bahluiul rămâne o problemă sau devine o oportunitate istorică.

Discuțiile vor merge pe două direcții-cheie. Pe de o parte, viziunea: ce înseamnă cu adevărat un coridor verde-albastru funcțional, cum arată exemplele de succes din alte orașe europene și ce condiții sunt necesare pentru ca ele să prindă viață. Pe de altă parte, realitatea locală: diagnosticul onest al Bahluiului, potențialul său ignorat și pașii concreți prin care această transformare poate începe – aici și acum.

Nu este doar despre urbanism. Este despre sănătate publică. Despre calitatea vieții. Despre modul în care Iașul își tratează apa, spațiile publice și oamenii.

Evenimentul din 19 februarie, între orele 14 și 18, în Sala mare a Primăriei Iași, nu este unul de bifat în calendar. Este o invitație la dialog, inspirație și acțiune. O șansă rară de a participa la redefinirea unui oraș care poate alege să fie verde, albastru și viu – sau să rămână captiv în beton și improvizație. Daniel BACIU

 

