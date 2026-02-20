Ieșenii din cinci blocuri de pe strada Ciurchi se bat pe un loc de parcare!

Criza locurilor de parcare din Iași atinge un nou nivel de tensiune. În cartierul Ciurchi, unde mașinile au ajuns să ocupe fiecare colț liber, municipalitatea scoate la licitație un singur loc de parcare, iar numărul potențialilor doritori este uriaș. Practic, zeci — poate chiar sute — de locatari vor intra într-o competiție directă pentru câțiva metri pătrați de asfalt.

Situația reflectă perfect realitatea din multe cartiere ale orașului: mașinile s-au înmulțit, spațiile au rămas aceleași, iar parcarea a devenit un lux.

Prima licitație programată de municipalitate va avea loc joi, 5 martie 2026, de la ora 10.00, și vizează locul de parcare nr. 22 din parcarea de reședință de pe strada Ciurchi nr. 109A.

Pentru acest singur loc au drept de participare locatarii din nu mai puțin de cinci blocuri: S4, F2, F3, B2 și F4. Într-o zonă dens populată, asta înseamnă un număr mare de familii care depind zilnic de găsirea unui loc liber.

Pentru mulți, licitația nu mai este doar o formalitate administrativă, ci o adevărată bătălie financiară.

Municipalitatea continuă seria procedurilor de închiriere a parcărilor de reședință, organizând în aceeași zi încă patru licitații: ora 11.00 – două locuri de parcare pe bulevardul Nicolae Iorga nr. 8, pentru locatarii blocurilor 901A, E1 și G1; ora 12.00 – două locuri pe strada Grădinari nr. 4, unde participă locatari din zece blocuri; ora 13.00 – un loc de parcare pe strada Canta nr. 54, destinat blocurilor 530 și 549; ora 14.00 – cea mai mare licitație a zilei, pentru zeci de locuri de pe Splai Bahlui nr. 16A, unde concurența vine din opt blocuri diferite.

Chiar și acolo unde numărul locurilor este mai mare, cererea depășește constant oferta.

Parcarea — noul „aur urban” al Iașului

În multe cartiere, găsirea unui loc liber după ora 18.00 a devenit aproape imposibilă. Șoferii ajung să parcheze pe trotuare, spații verzi sau la sute de metri de locuință. Nu este de mirare că licitațiile se transformă adesea în adevărate dueluri între vecini, prețurile urcând mult peste nivelul inițial.

Ieșenii interesați trebuie să depună dosarele exclusiv în format electronic, la adresa Serviciului Administrare Parcări, până la data de 3 martie 2026, ora 13.00. Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu. Andrei POPA