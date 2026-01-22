În Iași, terapiile alternative nu mai sunt „la marginea orașului”. Un registru public de homeopatie indică 13 locații în județ, iar corelat cu listările suplimentare din cataloage medicale și clinici (unele dublate între platforme), piața vizibilă ajunge realist la aproape 20 de medici/cabinete. Oferta locală include și acupunctură, biorezonanță și chiar hirudoterapie, unde tariful afișat ajunge la 40 lei/lipitoare.

Medicina alternativă, din „șoaptă” în economie vizibilă

În Iași, medicina alternativă a ieșit din zona recomandărilor discrete și a intrat în economia „la vedere”: are site-uri, programe, tarife, adrese și o diversitate care spune ceva despre anxietățile și nevoile orașului.

Cea mai ușor de cuantificat rămâne homeopatia, pentru că există liste publice. În registrul Homeopatie.ro, județul Iași apare cu 13 locații disponibile, cu nume de medici și furnizori trecuți explicit.

Când pui lângă această listă și intrările separate din alte platforme medicale și clinici locale care anunță servicii de homeopatie (de pildă, „homeopatie clinică” ca specialitate), se conturează un tablou mai amplu: nu vorbim de „câțiva”, ci de o rețea care, după eliminarea suprapunerilor dintre site-uri, poate fi formulată onest ca aproape 20 de medici/cabinete vizibile public în Iași și împrejurimi.

Acupunctura intră în zona „de instituție”

Dacă homeopatia e zona „soft” a spectrului, acupunctura arată cel mai clar cum alternativele se lipesc de instituții.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași anunță înscrieri pentru atestatul de studii complementare în acupunctură, cu un modul de 126 de ore (dintre care 105 ore teorie și 21 ore practică). Seria este gândită pentru minimum 20 și maximum 35 de participanți. Mai mult, anunțul fixează și o dată exactă de start: 23 ianuarie 2026, la Iași.

Într-un oraș cu reflex de „medicină academică”, acest tip de formare face ca „acele” să nu mai fie doar exotism, ci și competență complementară, cu format standardizat.

Terapia cu lipitori, pe listă și cu preț afișat

În paralel, Iașul are și zona de „medicină orientală” prezentată ca pachet complet. Un cabinet își leagă identitatea de acupunctură și abordări complementare, iar de aici apare una dintre cele mai stranii practici pentru publicul larg, dar perfect normalizată în meniul de servicii: hirudoterapia (terapia cu lipitori), cu tarif afișat direct – 40 lei/lipitoare aplicată.

Practic, lipitorile nu mai sunt folclor: sunt procedură cu preț și descriere de clinică.

„Harta” se vede și în inventarul platformelor medicale

Când te uiți la „harta” practicilor, un indicator bun este inventarul de pe platformele de servicii medicale. În Iași, pe o pagină dedicată medicinei alternative și naturiste, apar explicit și cuantificat categorii precum:

biorezonanță

cristaloterapie

cromoterapie

art-terapie

ayurveda

bioenergoterapie

Cifrele funcționează ca un barometru al pieței declarate: ce servicii sunt suficient de căutate încât să fie listate, susținute și diferențiate ca „ofertă”.

Ce cumpără, de fapt, oamenii când aleg alternative?

Dincolo de cifre, întrebarea importantă rămâne: ce cumpără oamenii când aleg terapii alternative? De cele mai multe ori, nu cumpără doar o ședință, ci o formă de relație – timp acordat lor, o poveste coerentă despre suferință, un ritual repetabil, o promisiune de control.

Iașul, ca oraș universitar cu presiune mare și ritm intens, pare să creeze exact piața ideală pentru astfel de soluții: de la practici complementare care conviețuiesc cu medicina clasică până la servicii care flirtează cu ideea de vindecare.

Tania DAMIAN