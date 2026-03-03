Ieșenii, învățați să se spele pe dinți

* de Ziua Mondială a Sănătății Orale (20 martie), Salvați Copiii lansează campania „Rutina ta zilnică de îngrijire orală” * împreună cu partenerii, voluntarii vor distribui pastă și periuțe de dinți copiilor din comunitățile vulnerabile, unde vor fi predate și lecții de igienă * și Iașul intră pe harta inițiativei

În România, sănătatea orală rămâne un capitol ignorat până când doare. „Barometrul sănătății orale”, realizat la inițiativa Colegiului Medicilor Stomatologi din România, indică un tablou care explică de ce prevenția are nevoie de campanii naționale și intervenții directe în zonele vulnerabile: o parte importantă a populației ajunge la dentist prea târziu, iar obiceiurile zilnice de igienă sunt adesea inconsecvente.

Pe acest fond, campania „Rutina ta zilnică de îngrijire orală” propune o intervenție simplă și concretă: produse de bază pentru igienă (pastă și periuțe), plus sesiuni educaționale despre periajul zilnic, prevenție și obiceiuri corecte formate din copilărie. Inițiatorii anunță că sprijinul vizează aproximativ 18.500 de copii din medii defavorizate, prin rețeaua de programe educaționale și socio-medicale derulate de Salvați Copiii România.

Gabriela Alexandrescu, președinte Salvați Copiii România, subliniază miza intervenției în comunitățile unde accesul la produse de igienă nu este garantat: parteneriatul urmărește să ofere nu doar consumabile, ci și educație pentru prevenție, cu efecte pe termen lung asupra sănătății.

În paralel, campania are și o componentă de implicare a publicului larg: cei care cumpără produse de îngrijire orală din gama Sensodyne sau parodontax pot înscrie bonul fiscal pe platforma campaniei (motivesazambesti.ro), iar pentru fiecare bon înscris compania anunță că donează un tub de pastă de dinți copiilor vulnerabili, prin Salvați Copiii.

Pentru ieșeni, componenta cu vizibilitate imediată este Caravana Sănătății Orale, programată să ajungă la Iași în 4–5 aprilie, după opriri anunțate în alte orașe în martie. Caravana promite evaluări gratuite axate pe sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, cu accent pe prevenție și pe alegerea produselor potrivite nevoilor individuale.

Mesajul campaniei e unul direct: sănătatea orală nu e „doar estetică”, ci ține de sănătate generală, încredere și calitatea vieții. Iar în comunitățile vulnerabile, unde lipsesc atât resursele pentru produse de bază, cât și accesul constant la servicii medicale, riscurile se amplifică — de la durere și infecții, până la absenteism școlar și scăderea stimei de sine.

Clara DIMA